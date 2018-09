Sacripanti, Consigliere dell’Università Agraria. “Proposta per installare in città delle colonnine con le bustine gratuite per la raccolta delle deiezioni canine e per il suo smaltimento”.

NewTuscia – TARQUINIA- Il Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia Alessandro Sacripanti illustra un progetto per l’installazione di colonnine con le bustine gratuite per la raccolta delle deiezioni canine e per il suo smaltimento. Una proposta che rientra nell’ambito della sua delega sull’ambiente e tutela del mondo del mondo animale. “Sarebbe utile e importante installare, sia in centro e in periferia, alcuni distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine con alla base un cestino dove buttare il sacchetto usato. Riferisce Sacripanti – Non si può gettare il sacchetto utilizzato con le deiezioni degli amici a quattro zampe, nello stesso cestino dove si gettano altri rifiuti minori per chi si trova a passeggio. Ci arrivano troppo spesso rimostranze in merito.

Quella delle colonnine è un idea già adottata da diversi comuni con ottimi risultati. La distribuzione delle bustine, spiega il consigliere Sacripanti, dovrà essere gratuita, poi è chiaro che il resto lo farà il senso civico dei cittadini che dovranno usare correttamente il sacchetto. Nel frattempo ricordiamo che rimane comunque l’obbligo della raccolta delle deiezioni troppo spesso lasciate in terra con le conseguenti lamentele, e soggetta a sanzione amministrativa. Sarà utile – conclude il Consigliere dell’Università Agraria Alessandro Sacripanti – organizzare un incontro tra il Comune, gli enti istituzionali e il mondo animalista per individuare le linee guida perr dar vita a questo progetto di pubblica utilità”.

Alessandro Sacripanti – Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia