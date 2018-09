Miss Teenager: domani sera all’hotel A.Roma la finale nazionale dello storico concorso

NewTuscia – ROMA – Si terrà domani, domenica 23 settembre (ore 21), presso il fantastico hotel e centro congressi A.Roma Lifestyle Hotel (Via Giorgio Zoega 59, Roma), l’attesa finale di Miss Teenager, il concorso che in cinquant’anni ha scoperto e lanciato alcune delle più famose dive dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana.

Gloria Guida, Ewa Aulin, Mita Medici, Silvia Dionisio, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Simona Ventura , sono solo alcuni dei volti noti del nutrito archivio del concorso.

Ideato nel 1964 da Nunzio Lusso e interrotto nel 2009 a causa della sua scomparsa, il concorso è stato rilevato nel 2016 da Claudio Giorgi (organizzazione generale), Stefano Stefanelli (direzione artistica) e Riccardo Canini (visual artist), che lo ripropongono oggi con la nuova denominazione Miss Teenager Original e in una veste più moderna e social, vicina alle esigenze delle adolescenti, ma sempre nel rispetto della propria storia e tradizione. Garante di tutto ciò sarà Alessandro Lusso, presidente onorario del concorso e figlio del fondatore.

Lo spettacolo di domenica sarà presentato da Angelo Martini (già conduttore di “Numeri Uno”, Rai2) e da Angelica Massera (attrice, youtuber e web star con 1 milione di follower).

L’affascinante attrice Barbara De Rossi sarà la madrina dell’evento, mentre il popolare attore Sebastiano Somma presiederà la giuria VIP.

Le 25 concorrenti si esibiranno in una sorta di musical ispirato alla serie “Saranno Famosi” – con le coreografie di Marilena Ravaioli e la regia di Stefano Stefanelli – e sfileranno in tre diversi quadri moda: in body, con short e t-shirt e in abiti da sera della stilista Raffaella Tirelli.

Curerà il trucco Lorena De Leonardis e il suo team, le acconciature i Letizia di Roma.

A valutare le concorrenti saranno una commissione tecnica e una giuria “vip”, composta da noti personaggi dello spettacolo – e organizzata dalla nota casting director Flavia Frazzi – tra i quali il già citato Sebastiano Somma (come detto “presidente di giuria”), la celebre attrice e showgirl Mita Medici (vincitrice di Miss Teenager 1968), l’attrice Maria Celeste Sellitto, la regista Simonetta Tavanti, la ballerina e coreografa Maria Zaffino.

Ci saranno inoltre Edoardo Tasca (autore tv e consulente moda), Ketty Bellon (manager di vari artisti) e Maurizio Mazza (organizzatore eventi).

La commissione tecnica sarà invece così composta: Alberto Righini (model manager), Francesco Oliviero (attore), Maria Grazia Putini (giornalista), Tiziana Fiorveluti (ballerina e coreografa), Stefano Tordi (ballerino e coreografo), Francesco Bellomo (regista e produttore teatrale), Gg Jack (produttore musicale), Alfonso Bettini (produttore musicale), Yury Patricelli (influencer), Federica Crespina (influencer) e Paolo Servadei (titolare WhiteGlo).

In palio, oltre alla fascia regina di Miss Teenager Original Italia 2018, altri 10 titoli assegnati dalle aziende partner del concorso.

Sono previsti diversi ospiti canori, tra i quali i Milk and Coffee, Jessica Morlacchi (ex cantante dei Gazosa), Beatrice De Dominicis (corista “Domenica In”) e Deborah Xhako (finalista “The Voice 2018”).

Sponsor del concorso sono Roberta Nenni – nuovo brand di abbigliamento e accessori – e White Glo, azienda che ha sviluppato una specifica linea di trattamenti sbiancanti che esaltano la bellezza di attori e modelli.

Miss Teenager Original vuole essere per le giovani concorrenti un’occasione irripetibile. Una vera e propria scuola per iniziare a costruire la propria personalità artistica, imparare a conoscere il mondo dello spettacolo, suggerire percorsi individuali che includano la conoscenza dell’arte e della cultura, oltre a sviluppare le proprie specifiche abilità.

Non solo la bellezza dunque, ma anche e soprattutto il talento.

MODA

Chiara Granelli nata a Roma (RM) residente a Roma (RM) Ilaria Mariani nata a Civitavecchia (RM) residente Allumiere (RM) Lina Montanaro nata a Civitavecchia (RM) residente Civitavecchia (RM) Grazia di Cocco nata a Guardiagrele (CH) residente Guardiagrele (CH) Silvia Cerioni nata a Jesi (AN) residente Roma (RM) Francesca Pesola nata a Bari (BA) residente Valenzano (BA) Raffaella Marsili nata a Roma (RM) residente a Anzio (RM) Roxana Chirita nata a Romania residente a Roma (RM) Nicole Pesaresi nata a Jesi (AN) residente Montefano (MC) Federica Bellicano nata a Ortona (CH) residente a Ortona (CH) Roberta di Lorenzo nata a Caserta (NA) residente a San Nicola (NA) Alessia Castiglia nata a Roma (RM) residente a Roma (RM) Giulia Testalepre nata a Viterbo (VT) residente a Civita Castellana (VT) Beatrice Ranieri nata a Roma (RM) residente a Roma Ris (RM)

TEATRO

Alice Manzione nata a Roma (RM) residente a Roma (RM) Giulia Iacono nata a Vittoria (RG) residente a Roma (RM)

CINEMA

Rebecca Giuliani nata a Roma (RM) residente a Roma (RM) Beatrice Cimitan nata a Roma (RM) residente Frascati (RM)

CANTO

Susanna Cimitan nata a Roma (RM) residente Frascati (RM) Giada Venturini nata a Roma (RM) residente a Santamarinella (RM) Sara Di Renzo nata a Aprilia (RM) residente a Pomezia (RM)

DANZA

Sara Moriconi nata a Roma (RM) residente a RignanoFlaminio (RM) Aurora Pasquini nata a Roma (RM) residente a Allumiere (RM)

SHOWGIRL

Alice Staffilano nata a Giulianova (TE) residente Giulianova (TE)

TEEN

Nicole Wardega nata a Roma (RM) residente a Roma (RM) Annalisa Cavallo nata a Roma (RM) residente a Roma (RM) Alessia Sinatra nata a Erice (TR) residente a Palermo (PA)

Albo D’oro

1966 – Ewa Brigitta Aulin

1967 – Silvia Dionisio

1968 – Mita Medici

1969 – Gloria Piedimonte

1970 – Sofia Dioniso

1971 – Gloria Guida

1972 – Milly Carlucci

1973 – Claudia Marsani

1974 – Elisabetta Virgili

1975 – Gabriella Golia

1976 – Barbara De Rossi

1977 – Fabiana Udenio

1978 – Milly D’Abbraccio

1979 – Isabella Ferrari

1980 – Jo Chiarello

1981 – Laura Bitto

1982 – Ombretta Piccioli

1983 – Paola Sartori

1984 – Kim Sweeney

1985 – Claudia Gerini

1986 – Simonetta Epifani

1987 – Barbara Lelli

1988 – Monia Arizzi

1989 – Barbara Cappelli

1990 – Cinzia Roccaforte

1991 – Erma Ilieva

1992 – Daria Fogarolo

1993 – Giada Tosolini

1994 – Maria Albertacci

1995 – Bianca Guaccero

1996 – Laura Chiatti

1997 – Joanna Pydich

1998 – Valentina Nanni

1999 – Rubina Antonelli

2000 – Veronica Maccarone

2001 – Maddalena Nullo

2002 – Perla Francalanci

2003 – Giulia Geremia

2004 – Lucrezia Camporeggi

2005 – Gessica Notaro

2006 – Martina Tinozzi

2007 – Roberta Buonandi

2008 – Martina Perrucci

2009 – Arianna Longobardi

2010/2016 – N.D.

2017 – Martina Tavella (testimonial)