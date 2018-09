Convegno di San Matteo, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili sceglie Civita di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Viterbo ha scelto Civita di Bagnoregio per il tradizionale momento di condivisione annuale in occasione della giornata di San Matteo, loro protettore.

La giornata di venerdì ha visto la presenza di tanti professionisti nello splendido borgo della Tuscia. Al centro il convegno, tenuto nel pomeriggio presso l’Auditorium Taborra, ‘Manifestazioni Temporanee a Sostegno del Turismo Locale’. Un momento di approfondimento e analisi sui profili fiscali e amministrativi che disciplinano queste importanti iniziative, alla luce della riforma del Terzo Settore.

“Siamo entusiasti di riunirci nel giorno di San Matteo in un luogo di grande bellezza e sempre più importante sotto il punto di vista della crescita turistica. Bagnoregio rappresenta un’eccellenza della Tuscia e ogni anno la nostra riunione si svolge in uno dei molti luoghi straordinari che abbiamo la fortuna di avere nel Viterbese. Queste giornate ci servono per stare insieme e condividere esperienze e problematiche. Ringrazio tutti gli intervenuti e il sindaco Francesco Bigiotti per averci aperto le porte”. Le parole del presidente Marco Santoni.

“Importante essere location di importanti convegni e giornate di studio e incontri come questa – così il sindaco Bigiotti -. Ringrazio tutti i professionisti intervenuti, mi auguro che Bagnoregio possa essere sempre più un luogo d’incontro e capace di ospitare convegni di alto profilo”.