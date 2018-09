Alla Vigor Acquapendente e all’Etruria calcio le coppe di Categoria

La Polisportiva Vigor Acquapendente (vincitrice Campionato Juniores provinciale) e l’Etruria calcio (vincitrice Campionato provinciale Allievi provinciale) verranno ufficialmente premiate con le coppe di Categoria e dal Comitato Regionale Lazio Martedì 25 Settembre presso il Gran Hotel Duca D’Este di Tivoli Terme.

Assieme a loro riceveranno medesimo riconoscimento altre quattordici Società viterbesi che, alla pari delle formazioni che orbitano territorialmente nel territorio aquesiano, o hanno trionfato nei Campionati o ottenuto quotazioni ottime in disciplina: Asd Barbarano Romano, Asd Castiglione calcio, Asd Cellere, ASD Corneto Tarquinia, Asd Doc Gallese 2010, ASD Faleria, Asd Gallese United, ASD Grotte Santo Stefano calcio 2012, ASD JFC Civitacastellana, ACD Onano Sport calcio, ASD Polisportiva Oriolo, ASD Real Fabrica di Roma calcio a 5, ACD Sporting Bagnoregio, SSD Valentano. A fare la voce grossa per incetta premi il comparto romano con ben 132 Società: ASD Academy calcio Roma, ASD Accademia calcio Roma, ASD Accademia R. Tuscoalno, Pol. D Achillea 2002, ASD Albano calcio a 5, ASD Albula, ASD Almas Roma srl, ASD Antonio Ianni, ASD Aranova, ASD Ardea calcio a 5, ASD Athletic Soccer Accademy, ASD Atletico 2000, SSD Atletico Acilia arl, ASD Atletico Vescovio, ASD Audace, SSDARL Balduina Sporting Club, Boreale DonOrione ASD, ASDPOL Borghesiana, ASD Borussia, ASD Bravetta, ASD C.Torraccia Roma Futsal, GSD Cssilina BCCR, ASD Cesano, APD Circolo Canottieri Roma, ASD Città di Anzio, POL. D. Città di Ciampino, ASD Città di Passoscuro, ASD Città di Valmontone, ASD Città di Zagarolo, ASD Club Olimpico Romano, POL. Colle di Fuori ASD, ASD Cortina Sporting Club, ASD Crystal Pioda, CSS Tivoli SSD ARL, SSD Cynthia 1920 srl, Dabliu New Team SSD ARL, GS Dilettanti Falasche, AS Fiumicino 1926, AC Fonte Meravigliosa, SSD Football Riano, SSD Futbolclub srl, ASD Futsal Academy, ASD Futsal Lazio Academy, ADPOL G. Castello, ACD Garbatella 1920, ASD Giada Maccarese C.L., ASD Giardinetti F.C. 1957, ASD Ginnastica e calcio Sora, ASD Honey Soccer City, ASD La Coccinella, ASD La Rustica, ASD La Storta calcio, ASD Lavinio Campoverde, ASD Leocon, USD Lepanto, ASD Lodigiani calcio, Lupa Frascati ASD, ASD Manziana, ASD Matrix Ponte Loreto, SSDARL Meeting Club, PD Montespaccato srl, POL Nazareth, ASD Neorizon Acquacetosa, ASD Nomentum, ASD Nuova Castelchiodato 2017, GSD Nuova Tor Tre Teste, APD Olimpia, ASD Olimpique Colli Albani, ASD Ostiantica calcio 1926, SSDARL Ottavia, ASD PSG Sante Gemma, US Palestrina 1919 SSRALD, USD Palidoro, APD Palocco, ASD Pescatori Ostia, ASD Pio XII Sport Roma, ASD Pol. Pian Due Torri, ASD Polisportiva Ostiense, SSD Pomezia calcio, ASD Poseidon Soccer, ASD Pro Appio, ASD Pro calcio Cecchina, ASD Pro calcio Tor Sapienza, ASD Pro Mrcellina, ASDPOL Quadraro Cinecittà, ASD Racing Club, ASCD Real Fiumicino, SSD Real Montelanico, ASD Real Monterotondo calcio, ASD Real Rocca di Papa, ASD PC Real Velletri, S.S. Romulea SSDARL, ASD Santa Francesca Cabrini 98, POL.D. Sabazia calcio, SSD San Lorenzo calcio SRL, ASD Santa Maria della Mole, ASD Santa Severa Futsal, ASD Setteville Caserosse, ASD Spes 1908, SGS Spes Artiglio SSD ARL, FCD Sport City Roma, ASD Sporting Club Marconi, ASD Sporting Club Palestrina, ASD Sporting Eur SC5, ASD Sporting Sacrofano, ASD Sporting Tanas calcio, ASD SS Vittoria Roma 1908, ASD Stella Polare De La Salle, Supreme SSD ARL, ASD Team Garden 2001, ASD Tevere Roma, ASDPOL Tirreno, USD Tor di Quinto, ASD Tor Pignattara, SS Torre Angela ACDS SRL, ASD Urbetevere calcio, ASD Valentia, ASD Vallerano Futsal, ASD Velletri calcio a 5, FCD Vicolo, ASD P. Vigor Perconti, ASD Villalba Ocres Moca 1952, ASD Virtus Anguillara Futsal, SSD Virtus Campagnano, ASD Virtus Fenice, ASD Virtus Olimpia Roma SB, Coop Vis Aurelia SRL, ASD Vis Subiaco, ASD Vis Virago, ASD Zena Montecelio. 19 le Società premiate della provincia di Frosinone: ASD Accademia Frosinone SC, SSD Alatri calcio arl, ACD Anitrella, SSD Arpino, ASD Atletico Supino Frusino, ASD Centro Formazione Lazio, ASD Città di Ceprano calcio, ASD FC Colli La Lucca, ASD Ferentino calcio, FC Fiuggi ASD, ASD Morolo calcio, ASD Nuova Paliano, ASD Nuova Sant’Elia calcio, ASD P.C. San Giorgio 2008, ASD Piedimonte Accademia, ASD Pol. Città di Paliano, ASD Polisportiva Supino, ASD Pro calcio Caira, ASD Real Sant’Andrea. 28 quella della Provincia di Latina: POLASD Agora Fc, ASD Atletico Pontinia, ASD Aurora Vodice Sabaudia, ASD Città di Aprilia, ASD Città di Sonnino, ASD Don Bosco Formia, ASD E.M Real Nascosa, ASD Eacgles calcio a 5 Aprilia, ASD Football Academy Lazio, ASD Giulianello calcio, ASD Heracles, SSD Hermada, ASD Itri calcio, ASD Lido Il Pirata Spertlonga, ASD Nuovo Cos Latina, ASD Olimpic Marina, ASD Piave, ASD Podgora calcio 1950, ASD Real Aprilia, ASD Real Stella calcio a 5, US Samagor, ASD Sporting calcio Vodice, POL.D. Sporting Club Maranola, ASD S.S. Michele e Donato, SSD Suio Terme Castelforte, POL.D. Terracina calcio SRL, ASD Vigor Gaeta, ASD Virtus Faiti, ASD Vis Sezze. Ed, infine, 12 della Provincia di Rieti: ASD Alba Sant’Elia, ASD Amatrice, ASD Angioina, ASD Borgo Quinzio, AC Cittareale ASD, ASD Monte San Giovanni, ASD Rocca Valle Turano, ASD SS. Passo Corese, ASD Sabina Lazio calcetto, ASD Sporting Rieti, ASD Valle del Tevere, ASD Young Rieti.

GIORDANO SUGARONI