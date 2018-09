Terni festival internazionale della creazione contemporanea: un’esplorazione spaziale nell’universo urbano

NewTuscia – TERNI – THE END OF NOW. Al via la seconda giornata della tredicesima edizione del Terni festival internazionale della creazione contemporanea che quest’anno si caratterizza come appuntamento ridotto nel tempo ma non nella densità: 38 artisti nazionali e internazionali, un’installazione nomade in città e appuntamenti serali al CAOS scandiscono The End of Now, una tredicesima edizione tutta orientata al futuro. NewTuscia – TERNI – THE END OF NOW. Al via la seconda giornata della tredicesima edizione del Terni festival internazionale della creazione contemporanea che quest’anno si caratterizza come appuntamento ridotto nel tempo ma non nella densità: 38 artisti nazionali e internazionali, un’installazione nomade in città e appuntamenti serali al CAOS scandiscono The End of Now, una tredicesima edizione tutta orientata al futuro.

Moltissimi gli appuntamenti che si addenseranno come nebulose creative durante il sabato del Terni festival: @Piazza Tacito presso Welcome to the new planet di Parasite 2.0

H 15.30 > 19:00 ECLISSI: Azioni creative sul tema Come parlare con gli alieni? Con Andy Field, Cristina Kristal Rizzo, Danae Theodoridoupera Bianco, Livia Massarelli e Anna Borini Menoventi, Silvia Costa Stranivari

@CAOS centro arti opificio siri

H 19.00

BOUYE sartoria creativa:atelier espresso di accessori spaziali

> H 19.00 > 20.30 LITTLE FUN PALACE a cura di

OHT

SPACE SAFARI a cura di OHT

Introduzione al libro Memories of the Moon Age di Lukas Feireiss e breve indagine su come la NASA abbia

tentato di parlare con i delfini nel tentativo d’allenarsi a comunicare con esseri intelligenti diversi dall’uomo.

Visione di The Great Silence, opera video di Allora e Calzadilla su un pappagallo e il secondo telescopio più

grande al mondo.

H 19.30 > 20.45 LA LLISTA –

Quim Bigas Bassart

Un lavoro scenico che nasce da una lista di piccole e grandi cose, in cui il compilare liste è un gesto e un

metodo per fondare spazi comuni fertili di nuove possibilità

H 21.00 > 22.00 COMBATTIMENTO –

Muta Imago

Una performance che ha la forma di un contest selvaggio e animale che indaga il il concetto di amore come

guerra, della seduzione come conquista, del desiderio come abbandono di uno stato di tranquillità per

entrare in una dimensione di mistero e perdita di sé.

​