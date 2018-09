Sgarbi ritira la querela nei confronti di Matteo Amori

NewTuscia – SUTRI – Il sind aco di Sutri Vittorio Sgarbi ha provveduto a ritirare la querela nei confronti di Matteo Amori con il quale aveva avuto un acceso diverbio nel mese di luglio.

Risarciti i rapporti con i rappresentanti della maggioranza Sgarbi intende valorizzare, come sta ampiamente facendo, il nome e la storia di Sutri con i suoi importanti monumenti come palazzo Doebbing, e non farsi distrarre da polemiche e incomprensioni spesso futili.

Il bene della città deve stare sopra a tutto.