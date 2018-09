Cristiana Avenali: “Il forte impegno della Regione Lazio per i piccoli comuni”

NewTuscia – ROMA – “È con molto piacere che sono intervenuta questa mattina all’Assemblea regionale dell’Anci come Responsabile dell’Ufficio di scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume, due deleghe affidatemi dal Presidente Nicola Zingaretti e la cui istituzione dà seguito all’impegno preso proprio in campagna elettorale con i piccoli Comuni laziali. Sono ben 252 i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, molti dei quali con numerose difficoltà ma soprattutto però con potenzialità enormi.

Il lavoro dell’ufficio si concentrerà sul dare risposte alle emergenze e alle problematiche quotidiane che gli amministratori di questi luoghi vivono e conoscono benissimo, ed anche nel costruire una visione e una prospettiva di sviluppo ai nostri piccoli Comuni, decidendo insieme cosa vogliamo che rappresentino e quale futuro dargli.

Credo molto che questo sia un punto nodale per lo sviluppo della nostra Regione ma anche del nostro Paese. Il nuovo modello di sviluppo dobbiamo cominciare a costruirlo proprio da questi territori che sono custodi del nostro patrimonio naturale, delle nostre tradizioni e identità culturali. Sono certa che lavorando insieme possiamo far sì che i piccoli Comuni diventino dei laboratori di sviluppo sostenibile locale e che come Regione possiamo essere di esempio anche per il resto d’Italia.

Siamo già al lavoro, insieme agli assessori e alle strutture regionali, per fare in modo che i bandi della Regione Lazio abbiamo delle risorse dedicate ai piccoli Comuni o prevedano dei criteri di premialità riservati a loro.

Con Anci Lazio abbiamo già cominciato a lavorare per stipulare un protocollo con Poste italiane che parta dal mantenimento degli uffici postali in tutti i comuni fino alla creazione di un’altra serie di servizi che possano appunto fornire quegli strumenti quotidiani indispensabili per rilanciare l’attività dei Sindaci di questi luoghi così preziosi” – ha dichiarato Cristiana Avenali, responsabile dell’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio, intervenendo all’assemblea regionale dell’Anci, che si è svolta questa mattina a Palazzo Doria Pamphilj, a Valmontone -.

“Un’altra importante occasione per lavorare concretamente da subito insieme è l’attuazione della legge nazionale sui piccoli Comuni che è stata approvata in Parlamento nel settembre dello scorso anno. Infine partirà nelle prossime settimane un Tour dei Piccoli Comuni del Lazio, per incontrare i sindaci nei loro territori.

Tante partite importanti che dobbiamo giocare insieme e per questo voglio anche fare l’augurio buon lavoro al neo Presidente dell’Anci” – conclude la Avenali.