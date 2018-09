Quinto Mazzoni: “Un intervento utile e necessario”

NewTuscia – MPNTALTO DI CASTRO – Scrivo per proporre una risoluzione, che verta su una maggiore sicurezza alla viabilità su via Tirrenia, e cioè, come è visibile in foto, l’inserimento di due dossi artificiali di attraversamento pedonale, che rallentino il passaggio dei mezzi. D’altronde, la zona è molto trafficata, sia dai mezzi che dai pedoni, la Biblioteca comunale e la scuola, site in quel luogo , sono particolarmente frequentate dai nostri studenti.

Nell’elaborare la proposta, sono venuto a conoscenza che alcuni cittadini hanno iniziato una raccolta firme per proporre la medesima richiesta, che, speriamo, l’amministrazione accolga nell’immediato!

Sono convinto che questa amministrazione condividerà e realizzerà quanto proposto o soluzioni alternative opportune.

Detto questo, ricordo che la segnaletica orizzontale sule nostre strade È OBBLIGATORIA, CON TANTO DI PESCRIZIONI, ma ormai inesistente o quasi, per essere chiari, la segnaletica di cui parlo è la riga bianca che divide le carreggiate.

É urgentemente necessario ripristinarla.

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale