Premi Rc auto, la Tuscia la più economica del Lazio

NewTuscia – VITERBO – Negli scorsi dodici mesi il premio dell’RC auto è diminuito del 5,68% in provincia di Viterbo arrivando, ad agosto 2018,

a 486,98 euro. La cifra consente a questa provincia di ottenere in un solo colpo ben due record positivi all’interno della regione; è la meno cara di tutto il Lazio ed è quella in cui i costi sono diminuiti maggiormente nei 12 mesi. Assicurare un’auto nella provincia, inoltre, costa il 16,43% in meno della media nazionale.

I dati provengono dall’osservatorio di Facile.it che ha analizzato oltre 1.270.000 preventivi di rinnovo compilati da automobilisti laziali fra il 1 agosto 2017 ed il 31 agosto 2018.

A livello regionale il costo per assicurare un’auto nel Lazio è diminuito dell’1,43% arrivando, in media, a 589,80 euro, vale a dire l’1,22% in più rispetto alla media italiana.

Scorrendo i valori in ottica territoriale emerge, in realtà, un andamento piuttosto differenziato. Due le province laziali dove le tariffe sono aumentate; a Latina, dove il premio medio, pari a 707,94 euro è cresciuto dell’1,03% rispetto ad agosto 2017 e a Frosinone dove è cresciuto dello 0,65%, stabilizzandosi a 503,76 euro.

Buone notizie, invece, per gli automobilisti delle altre province laziali, con tariffe in calo, oltre che a Viterbo, anche a Rieti(561,69 euro, – 3,17%) e Roma (590,85 euro, -1,60%).

I dati completi dell’osservatorio sui costi dell’RC auto nel Lazio sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-lazio.html

I dati completi dell’osservatorio sui costi dell’RC auto in provincia di Viterbo io sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-viterbo.html