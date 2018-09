Monterosi – Budoni, l’anticipo

NewTuscia – MONTEROSI – Tutto pronto per l’esordio casalingo del Monterosi Fc in programma domani (sabato pomeriggio) ore 14.30 per uno dei tre anticipi della seconda di campionato.

Al Martoni arrivano i sardi del Budoni che all’esordio hanno ottenuto un pareggio alla prima nel derby coi cugini del Sassari Latte Dolce. Una sfida insidiosa le cui difficoltà sono ben note al tecnico dei biancorossi Marco Mariotti che vuole tenere alta la tensione dei suoi dopo il successo di Trastevere: “Partita difficile perché il Budoni è una squadra che presenta valori importanti come Spano, Pusceddu, Farris, Varruggiu. E’ una squadra giovane e pimpante. Siamo poi all’inizio e tutto può succedere, i valori non sono ancora delineati. Ho lavorato anche sotto l’aspetto mentale, tutti hanno una grossa considerazione su di noi. Dovremo di conseguenza dare sempre il mille per mille”.

Tre partite in otto giorni visto il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. Mariotti è intenzionato a puntare su una rosa molto ampia: “Cerco sempre di sfruttare tutti i cambi a disposizione per dosare le energie. Avremo a disposizione Nohman che domenica era squalificato mentre preserveremo Falasca, non vogliamo affrettare il suo recupero. In compenso avremo una forza in più Proia che è arrivato questa settimana”.

Arbitra il signor Valerio Pezzopane de L’Aquila. Fischio d’inizio ore 14.30. Biglietto d’ingresso 10 euro (ridotto 8,00).