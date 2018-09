Greta Pierotti, a Valencia per la serie Tv per i ragazzi “Le miracle tunes”

NewTuscia – VETRALLA – Ormai manc a poco al debutto della serie tv che sicuramente conquisterà l’intera Europa.

Tra gli artisti la grande Greta Pierotti, una ragazza con una grande umiltà , dolcissima e sempre vicino ai bambini. Ho avuto il piacere di conoscere Greta già da qualche anno.

Greta si trova a Valencia da tre mesi impegnata nella serie televisiva per ragazzi “LE MIRACLE TUNES”.

Chi è Greta Pierotti in arte Fata Ariele, volto di Rai YOYO e icona dei piccoli. Ai social network preferisce il rapporto vis à vis, ha la passione per la recitazione, e un amore sconfinato per i bambini. Si sente pronta a diventare mamma, ma senza fretta, perché come dice, prima di avere un figlio deve trovare un padre adatto al compito.

Nel giro di pochissimo tempo è diventata un vero e proprio idolo dei più piccini, va in onda ogni sera alle 22.20 conducendo un programma che, di volta in volta, si aggiudica un record sempre nuovo di ascolti.

I miei personali auguri per la brillante carriera alla amica Greta.

Gennaro Giardino