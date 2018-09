Festival della Cultura dei Cimini

NewTuscia – VALLERANO – La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Caffeina per la Comunità Montana dei Cimini, coinvolgerà i sistemi culturali già costituiti nei Comuni della Comunità Montana e ne creerà di nuovi con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la grande ricchezza culturale e la bellezza del territorio.

sabato 22 settembre

ore 16.00

Biblioteca di Vallerano

Infuso con le favole

Ogni paese, ogni cultura ha le proprie fiabe popolari che si tramandano oralmente da secoli. Misteri, magia, ironia, creature benevole, e talvolta animali fatati, che rappresentano paure e speranze identiche in tutte le parti del mondo. Un interessante confronto tra le favole raccontate dagli anziani del posto e quelle raccontate da chi è cresciuto in un’altra nazione sarà spunto di riflessione e punto di partenza per un dialogo tra culture diverse.

Jeimy Catalina Montero Ogando

racconta le favole della Repubblica Dominicana

Sabato 29 settembre

ore 18.00 Sala polivalente Fortunato Tedesco, Largo Clemente, Oriolo

Reading Letterario

Sveva Sagramola

Montagna viva. Un appassionato viaggio alla scoperta delle vette della nostra penisola

giovedì 4 ottobre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La Compagnia teatrale Le Sarapiche di Vasanello presenta

Che tocca fà pe sposasse

sabato 6 ottobre

ore 16.00 Biblioteca Comunale di Capranica

Storie del bosco antico

Letture per bambini

letture e narrazioni per bambini di Annalisa Canfora

giovedì 11 ottobre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La Compagnia teatrale I Casaioli di Vetralla presenta:

La sociara e la nora ….la peste e la gragnola

sabato 13 ottobre

ore 16.00 Biblioteca comunale di Nepi

Letture e narrazioni per bambini di Annalisa Canfora

A seguire Fabio Di Cocco presenta il suo libro “Dove nasce la neve”

giovedì 18 ottobre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La Compagnia I dialettanti di Vetralla presenta:

Nun semo sole

giovedì 25 ottobre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La compagnia La Vojola di Soriano nel Cimino presenta:

11° nun t’ambicciassi

sabato 27 ottobre

ore 16.00 Biblioteca Comunale Alessandro Pistella di Vetralla

Letture per bambini

letture e narrazioni per bambini di Annalisa Canfora

Al termine Davide Mazzocco e Paula Dias

presentano il loro libro Lo Spaventagente

sabato 27 ottobre

ore 18.00 Sala consiliare del Comune di

Vitorchiano

Reading Letterario

Aldo Cazzullo in

Giuro che non avrò più fame

domenica 28 ottobre

ore 16.00 Biblioteca Comunale di Carbognano

Storie del bosco antico

Letture per bambini

letture e narrazioni per bambini di Annalisa Canfora

giovedì 8 novembre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La Compagnia Peppino Liuzzi di Caprarola

Li viaggi di Ulisse

sabato 10 novembre

ore 16.30 Biblioteca di Vignanello

Infuso con le favole

Ogni paese, ogni cultura ha le proprie fiabe popolari che si tramandano oralmente da secoli. Misteri, magia, ironia, creature benevole, e talvolta animali fatati, che rappresentano paure e speranze identiche in tutte le parti del mondo. Un interessante confronto tra le favole raccontate dagli anziani del posto e quelle raccontate da chi è cresciuto in un’altra nazione sarà spunto di riflessione e punto di partenza per un dialogo tra culture diverse.

Emanuela Sabbatini racconta

L’India dei bambini, favole tradizionali dell’India

giovedì 15 novembre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

Il Gruppo spontaneo canepinese presenta

E’ bbasso ppiù llungo d’ ‘a zzamba

sabato 17 novembre

ore 16.30 Biblioteca di Blera

Letture per bambini

letture e narrazioni per bambini di Annalisa Canfora

Al termine Tea Ranno farà una presentazione “animata” del suo libro La Befana e il colpo della strega di Tea Ranno

giovedì 22 novembre

ore 18.00 Biblioteca di Canepina

Letture d’Autore

Erri De Luca in

Radici per terra e testa verso il cielo, la salvaguardia dell’ambiente come impegno politico e sociale

giovedì 22 novembre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La Compagnia Teatrale Li Focò di Caprarola presenta

Solo per un maledetto ritardo

sabato 24 novembre

ore 18.00 Biblioteca di Ronciglione

Reading letterario

Giuseppe Festa in

I figli del bosco, storie di lupi e di libertà. Una storia vera che sa di favola

giovedì 29 novembre

ore 21.00 Teatro Caffeina

Rassegna teatrale

Una rassegna di teatro dialettale che vede protagoniste le compagnie teatrali locali

La Compagnia Teatrale In…stabile di Vitorchiano presenta

Vendesi bara anche a rate

venerdì 30 novembre

ore 18.00 biblioteca di Soriano nel Cimino

Letture d’Autore

Roberto Giacobbo in

I misteri del bosco, un viaggio tra miti (e significati) del mondo rurale

sabato 1 dicembre

ore 16.30

Biblioteca Comunale di Vasanello

Letture per bambini

letture e narrazioni per bambini di Annalisa Canfora

A seguire Marcella Brancaforte presenta il libro I doni degli Dei

domenica 2 dicembre

ore 18.00 Biblioteca di Caprarola

Letture d’autore

Oscar Farinetti in

Dal locale all’internazionale, la valorizzazione delle tradizioni locali attraverso la creatività e l’innovazione

giovedì 6 dicembre

ore 18.00 Teatro Caffeina

Giornata conclusiva e di bilancio del progetto

Incontro con i partner del progetto per una valutazione finale con ospiti e autorità.

Inaugurazione della mostra fotografica “le memorie del borgo”, frutto della raccolta di testimonianze fotografiche e audiovisive, amatoriali e non, durante i laboratori svolti nelle scuole

Per il territorio

Digitalizzazione documenti

Per valorizzare l’offerta culturale migliorando e consentendo l’accesso a determinati contenuti culturali di qualità, attualmente inaccessibili, è prevista la digitalizzazione di documenti appartenenti agli archivi storici e alle biblioteche dei comuni di Caprarola, Nepi, Oriolo, Ronciglione, Vallerano, Vetralla.

Laboratorio scolastico “le memorie del borgo”

Una raccolta di testimonianze fotografiche e audiovisive, amatoriali e non, con una partecipazione attiva delle scuole dei comuni coinvolti. Attraverso la raccolta da parte degli studenti delle foto di famiglia e un recupero della storia attraverso la raccolta di ricordi della vita privata degli abitanti stessi ogni scuola coinvolta potrà svolgere il percorso di recupero e digitalizzazione presso la propria sede oppure affidare la digitalizzazione alla Fondazione. Le fotografie entreranno a far parte di un racconto visivo presentato nella mostra

Mostra fotografica “le memorie del borgo”

Il materiale raccolto nei laboratori scolastici verrà raccolto ed esposto in una mostra fotografica presso il Teatro Caffeina a Viterbo e inaugurata nel corso della tavola rotonda organizzata in chiusura di progetto.

Un caffè con la storia

Biblioteca di Capranica ( un sabato pomeriggio al mese)

Seminari aventi come oggetto divagazioni storiche a cadenza mensile riguardanti Capranica ed i paesi limitrofi, realizzati davanti a un buon caffè. Questi incontri sono uno strumento utile per preservare e divulgare la cultura del territorio, per fornire punti di vista e chiavi di lettura degli elementi noti, sconosciuti o misconosciuti e di sensibilizzare la comunità locale alla riscoperta degli elementi storico/culturali presenti nel territorio per una valorizzazione del patrimonio a volte poco conosciuto o sottovalutato, spingendo a porre l’attenzione dei cittadini su elementi specifici della storia e della cultura locale, sempre più percepiti come tasselli fondamentali della storia dei nostri popoli, da valorizzare e difendere per preservarli dalla scomparsa.

Un tè con la scienza

Biblioteca di Caprarola ore 17.00

(tutti i mercoledì)

Iniziativa culturale di approfondimento di specifiche tematiche a contenuto scientifico realizzata presso la biblioteca di Caprarola. In occasione degli incontri, esperti di varie materie intervengono per parlare di scienze naturali, biologia, geologia, ma anche di archeologia, storia, arte, tradizioni, agricoltura, salute. Speciali momenti di apprendimento, confronto e riflessione oltre che di condivisione culturale che portano i partecipanti a porre attenzione a specifici aspetti della realtà in cui viviamo, dalla conoscenza delle erbe ai cambiamenti atmosferici, dallo studio dei colori e delle migrazioni degli uccelli della Riserva Naturale del Lago di Vico alla gestione delle acque dall’antichità ad oggi. Molti temi di questi incontri e per tutti i gusti e quindi ampie sono le fasce di pubblico raggiungibili grazie appunto alla varietà delle proposte, al linguaggio semplice dei contenuti e alla convivialità presente nelle modalità di erogazione dei saperi.

Ogni incontro è aperto da un buon tè che dona una lieta fragranza a queste immersioni scientifiche.

Visite virtuali

Con sistemi completi per la fruizione immersiva VR nei musei. In ogni museo verranno inseriti degli apparati tecnologici e di supporto alla fruizione immersiva in modalità VR (Virtual Reality) in modo da permettere la navigazione interattiva stereoscopica secondo i più recenti standard qualitativi. I contenuti multimediali consentiranno di effettuare percorsi completi con una navigazione dinamica, con camera in movimento controllato dall’utente e azioni trigger che permetteranno l’attivazione di eventi animati all’interno di scenari virtuali ricostruiti.