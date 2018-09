Cotral, Metrebus Lazio: ricarica online sul sito

NewTuscia – ROMA – Per ricaricare l’abbonamento Metrebus Lazio non è più necessario recarsi in biglietteria o nei punti vendita. I clienti Cotral potranno effettuare il paga mento del proprio titolo di viaggio mensile o annuale direttamente sul sito web cotralspa.it cliccando il pulsante “Ricarica on line”. Per ricaricare la card è necessario compilare il form dedicato con i dati e le zone di viaggio prescelte ed effettuare il pagamento con carta di credito.

Il pagamento on line è disponibile per quattro tipologie di titoli di viaggio: abbonamento Mensile Lazio, Annuale Ordinario Lazio, Mensile Cotral ridotto 50% e Mensile Cotral ridotto 70%. I titolari di card emesse da Cotral potranno ricaricare anche l’abbonamento Annuale Studenti Lazio. I clienti sprovvisti di card elettronica potranno richiederla direttamente sul sito web dell’azienda. Il titolo di viaggio si potrà attivare in due modi: dopo 24 ore dalla ricarica direttamente a bordo dei bus validando la card tramite l’obliteratrice; oppure immediatamente presso le biglietterie automatiche presenti nei nodi di scambio attraverso la funzione “Gestione card”.

Il servizio, attivo in via sperimentale dallo scorso agosto, è il primo importante passo della bigliettazione elettronica di Cotral.