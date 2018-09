Incontro del Comitato festeggiamenti della Madonna della Folgore per i prossimi eventi

NewTuscia – VETRALLA – Il Comitato Festeggiamenti della Madonna della Folgore serra i ranghi in vista dei nuovi appuntamenti. In parte rinnovato con l’innesto di nu ovi e giovani elementi, nel corso dell’ultima riunione, Dario Bacocco e Livio Zuccari hanno dapprima salutato l’ingresso delle nuove leve e poi hanno ringraziato quanti da anni prestano la propria opera, con impegno e dedizione, nei vari appuntamenti annuali. I primi festeggiamenti, di cui sono stati già affrontati i vari aspetti organizzativi, saranno relativi alle feste natalizie, per le quali il comitato organizzerà molteplici eventi al fine di rendere più suggestivo ed incantevole il clima natalizio del paese.

A seguire i componenti del comitato a gennaio saranno impegnati nell’organizzazione della Festa del Ringraziamento, per poi arrivare al culmine organizzativo con i festeggiamenti in onore della Madonna della Folgore che si svolgerà, come da tradizione, nel mese di luglio. Quest’ultimi festeggiamenti si svolgeranno, come la maggior parte degli appuntamenti, nell’incantevole bosco della Madonna della Folgore dove e’ situata una stupenda chiesetta intitolata alla Vergine Maria. Il clou della festa estiva, che oltre agli appuntamenti religiosi registrerà anche eventi culturali, sarà come da tradizione la stupenda ed affascinante infiorata articolata con composizioni che si svilupperanno dall’entrata del bosco sino all’entrata della Chiesetta. Come tutti gli anni, il comitato confida nella partecipazione e nell’aiuto di tanti compaesani, elemento essenziale per la buona riuscita di tutti gli eventi.

COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA FOLGORE