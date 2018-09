Scuola: Smeriglio, nel Lazio più di 730 mila gli studenti del 2018-2019

NewTuscia – ROMA – “Sono 731406 gli studenti che complessivamente stanno frequentando le scuole del Lazio per questo anno accademico.” A dichiararlo è il Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore alla scuola, Massimiliano Smeriglio, mostrando i dati regionali ufficiali.

“Ci interessa però guardare il dato nel dettaglio- prosegue Smeriglio- analizzando i numeri non solo suddivisi per Provincie ma anche per ordine e grado, perché ci restituiscono una fotografia che ha a che fare anche con lo stato di salute del nostro territorio.”

Ecco quindi i numeri: sono 525245 i ragazzi iscritti degli Istituti della Provincia di Roma, 65803 quelli di Frosinone, 81200 quelli di Latina, 19944 quelli di Rieti e 39214 quelli di Viterbo.

Per la scuola Primaria sono 240.756 i bambini e bambine (20031 nella provincia di Frosinone, 25757 nella Provincia di Latina, 5814 nella Provincia di Rieti, 176960 nella Provincia di Roma, 12194 nella Provincia di Viterbo.)

Per la scuola Media abbiamo un totale di 156.455 (12847 per la Provincia di Frosinone, 16321 per la Provincia di Latina, 3793 per la Provincia di Rieti, 115629 per la Provincia di Roma, 7865 per la Provincia di Viterbo.)

Per la scuola dell’Infanzia abbiamo un totale di 86.057 alunni (10113 per la provincia di Frosinone, 12668 per la Provincia di Latina, 2990 per la Provincia di Rieti, 53889 per la Provincia di Roma, 6397 per la Provincia di Viterbo.)

Per la scuola Secondaria gli studenti sono in totale 248.138 (22812 per la provincia di Frosinone, 26454 per la Provincia di Latina, 7347 per la Provincia di Rieti, 178767 per la Provincia di Roma, 12758 per la Provincia di Viterbo.)

Si tratta di numeri importanti per cui la Regione Lazio sente forte la responsabilità. In questi anni – conclude il Vicepresidente- abbiamo investito moltissimo sulla scuola e intendiamo farlo anche quest’anno: siamo pronti a rinnovare gli interventi consolidati e rilanciare con nuove opportunità per gli studenti. Nei prossimi giorni presenteremo le nostre proposte a tutti gli Istituti”.