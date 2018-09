Piccolo credito, CNA: “Finanziamenti più attraenti. Fino a 50mila euro a tasso zero restituibili in cinque anni”

NewTuscia – VITERBO – Sarà operativo da domani, venerdì 21 settembre, il nuovo avviso del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito istituito dalla Regione per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese, anche aggregate, e dei professionisti. La precedente misura, cioè il finanziamento da 10mila a 50mila euro a tasso zero, resta, ma, come dice la segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Luigia Melaragni, “diventa più attraente. Per due motivi. Il primo è che per la restituzione della somma ricevuta ci saranno ben cinque anni di tempo contro i tre originariamente previsti. Il secondo è che il finanziamento potrà coprire fino al 100 per cento dell’investimento”.

“Le modifiche apportate dalla Regione, anche su indicazione della nostra Associazione, rendono sicuramente lo strumento del Fondo Rotativo più interessante e sono coerenti con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito soprattutto per le imprese di piccola dimensione, vitali nel tessuto produttivo laziale”, evidenzia Melaragni.

La CNA di Viterbo e Civitavecchia continuerà a svolgere, nelle proprie sedi, attività informative e di assistenza verso i soggetti interessati, grazie all’accordo, a livello regionale, con Artigiancassa, soggetto cui è affidato il servizio di gestione di questo e degli altri interventi agevolativi della Regione che fanno parte del “pacchetto” di “Fare Lazio”.

“La domanda di finanziamento (per investimenti non inferiori a 10mila euro) può essere presentata da piccole e medie imprese di tutti i settori, ad eccezione dell’agricoltura, da consorzi e reti d’impresa e da liberi professionisti con sede operativa nel Lazio. I soggetti richiedenti devono essere costituiti da almeno tre anni e non avere esposizioni con il sistema bancario per somme superiori ai 100mila euro”, spiega Armando Mangeri, responsabile dell’Area Credito della CNA territoriale.

“Il Fondo Rotativo, come è noto, ha una dotazione complessiva di 39 milioni di euro: 24 a valere sul POR FESR Lazio 2014 – 2020 e 15 su fondi regionali. Questi ultimi sono destinati agli interventi indicati nelle sezioni speciali: per i titolari di licenza di taxi, per le botteghe e i negozi storici, per le imprese turistiche e in attuazione dei piani per l’artigianato e della legge sulla cooperazione”, aggiunge.

Punti informativi presso le sedi CNA. E-mail: a.mangeri@cnaupav.it. Telefono 0761.2291 – 229220. Sito: www.cnaviterbocivitavecchia.it.