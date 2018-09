Francesco Battistoni sul vertice odierno del centro destra

NewTuscia – ROMA – “E’ con soddisfazione che ribadisco la volontà espressa dai vertici dei partiti di centro destra, a margine dell’incontro odierno dei leader Berlusconi, Salvini e Meloni, a concorrere nei prossimi appuntamenti elettorali uniti e coesi con un candidato unico, sia per i prossimi appuntamenti regionali che amministrativi.

Avendo come scopo il bene del Paese, è forte la volontà di trasformare in fatti i punti cardine del programma di centro destra, anche a livello locale e regionale. Credo che l’annuale appuntamento di Fiuggi, il prossimo 21,22 e 23 Settembre, sarà un ottimo palco per rafforzare la nostra volontà e la fermezza dei nostri ideali.”

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.