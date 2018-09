Athos di Olio Traldi premiato Flos Olei “The Best” 2019

NewTuscia – VETRALLA – L’azienda agricola La Carrozza è abituata ai successi, ma alcuni assumono il sapore del trionfo, portando Olio Traldi, la campagna vetrallese e l’intera Tuscia nell’Olimpo del gusto. E’ appena stata pubblicata la classifica del Flos Olei “The Best” e con immenso orgoglio Francesca Boni annuncia che Athos è stato premiato come Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended – Fruttato Intenso.

Sono pochissime le etichette che ogni vanno possono vantare tale risultato, quest’anno venti, solo le migliori dominano nel vero e proprio viaggio intorno al mondo dell’extravergine di qualità di Flos Olei.

The Best 2019 è la classifica internazionale delle migliori produzioni olearie del mondo; nasce nell’ambito della guida unanimemente considerata la più importante pubblicazione di settore a livello globale, giunta alla decima edizione, curata con criteri di assoluto rigore da un panel di esperti assaggiatori coordinato da Marco Oreggia, curatore e insieme editore del volume. Una sorta di Atlante Olivicolo in doppia lingua, italiano-inglese e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 52 Paesi.

“Siamo davvero felicissimi di questo risultato – aggiunge Francesca Boni -, ci speravamo ma non ce lo aspettavamo. E’ sicuramente premio di tanto impegno, profuso ormai da anni per trasformare quella che era un’ottima azienda agricola in un vero e proprio marchio, Olio Traldi, in grado di garantire alla clientela un livello di qualità invidiabile e riconoscibile nel mondo. Un riconoscimento importantissimo ed autorevole che ci gratifica e ripaga di tanto lavoro svolto con grande amore e serietà, di cui ringrazio tutti i nostri collaboratori”.

E’ possibile visionare la classifica a questo link: http://www.flosolei.com/blog/eventi/best-20-2019-ecco-i-premiati-da-flosolei/