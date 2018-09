Venerdì 21 Settembre al via la Scarpinata a Monte Rufeno

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Venerdì 21 Settembre al via ufficialmente l’Edizione 2018 della Scarpinata a Monte Rufeno. “ Un manifestazione a carattere nazionale di trekking e camminate”, sottolinea l’organizzatore Sergio Pieri “Mek” nel cosiddetto “triangolo benedetto d’Italia”: Acquapendente-Trevinano-Allerona.

Organizzata dal Comune di Acquapendente Ufficio Sport e Turismo, sarà valida per i Concorsi IVV e piede alato Fiasp in collaborazione con la Riserva Naturale Monte Rufeno, Pro Loco di Acquapendente, Allerona, Trevinano e soci Coop Tirreno Acquapendente”. Il primo evento collaterale in attesa del gran finale di Domenica sarà la camminata di tipo trekking-nordic walking prevista proprio per Venerdì lungo un percorso circolare di Km 10 a denominazione “Pulpito del Diavolo”. Con raduno alle ore 15.30 sotto i portici comunali avrà inizio alle ore 16.00 e terminerà con una cena a base di prodotti tipici locali.