Ugl Sanità Lazio e Ugl Pensionati Roma: “No a chiusura centro Alzheimer 3° Municipio”

NewTuscia – ROMA – “L’imminente chiusura in data 30/09/2018 del Centro Alzheimer in Via Isola Madre in 3° municipio non è solo una sconfitta per tutta la cittadinanza ma soprattutto un atto da evitare e denunciare al fine di garantire la giusta continuità terapeutica agli utenti della struttura”.

Lo dichiarano in una nota il Segretario Regionale UGL Sanità Lazio, Gianluca Giuliano, e il Segretario Provinciale UGL Pensionati Roma, Gianfranco Procacci.

“Ieri durante lo svolgimento dei lavori della Commissione politiche sociali 3° municipio, abbiamo potuto constatare la superficialità con la quale il Dipartimento delle politiche sociali ha gestito l’intera vicenda con un continuo rimpallo di responsabilità con la cooperativa ‘Il Cigno’ che gestisce il servizio”.

“Il provvedimento sconsiderato avrà inoltre una ripercussione negativa anche sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali, visto che agli operatori è stato proposto un ricollocamento fuori regione dalla cooperativa, il che equivale a tutti gli effetti a un licenziamento”.

“Grazie al prezioso contributo del consigliere 3° municipio della Lega, Mario Astolfi, – concludono Giuliano e Procacci – siamo riusciti a mantenere alta l’attenzione sulla vertenza. L’Ugl metterà in campo tutte le iniziative a far rivedere al comune di Roma questa scelta sconsiderata”.