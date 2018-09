Turismo: Bonaccorsi, con “Buy Lazio” offerta regionale incontra 70 buyer

NewTuscia – LAZIO – “Il turismo nel Lazio ha fatto registrare nel 2017 un incremento di 3,9% di arrivi, con un totale di circa 12 milioni di visitatori e un trend ancora in crescita nel 2018. Il settore rappresenta per tutti i territori una leva economica sempre più importante. Con Buy Lazio si crea l’occasione di incontro tra la domanda di 70 buyer provenienti da 22 mercati esteri e l’ampia offerta turistica dell’intera regione”. Lo ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio alla presentazione della XXI edizione di Buy Lazio, workshop del turismo internazionale che si terrà dal 20 al 23 settembre, promosso dall’Unione delle Camere di Commercio del Lazio in collaborazione con la Regione Lazio, l’Enit e le associazioni di categoria di settore.

“In questi ultimi mesi – ha aggiunto Bonaccorsi – la Giunta Zingaretti ha intensificato fortemente il lavoro di costruzione delle strategie di crescita del turismo regionale grazie anche alla collaborazione con i Comuni, le associazioni e gli operatori del settore. Abbiamo avviato un percorso di ascolto con i protagonisti dei territori per elaborare il nuovo Piano triennale del Turismo, abbiamo approvato un calendario di iniziative di promozione turistica in Italia e all’estero e abbiamo l’ambizione di continuare a investire su un’offerta turistica del Lazio sostenibile e

diversificata: dal turismo religioso a quello naturalistico, termale, enogastronomico, sportivo e congressuale. Tutto questo è già in costruzione e il nostro auspicio è di continuare a lavorare in modo positivo nel prossimo futuro insieme agli operatori di categoria, agli enti locali, alle associazioni e ai cittadini”.