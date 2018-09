Svolto a Tuscania il secondo Trofeo “Andrea Manca” mtb XC

NewTuscia – TUSCANIA – Il secondo trofeo “Andrea Manca”, gara di mountain bike XC (cross country), ha avuto luogo domenica scorsa nella splendida cornice di Tuscania. Queste le parole degli organizzatori del Consorzio Vetralla Ciclismo.

“Sono due anni che é venuto a mancare il nostro amico Andrea, e noi lo vogliamo ricordare con questa gara proprio nel suo paese natio. Gli atleti di varie province si sono immersi nella giornata di festa duellando nei bellissimi vicoletti di Tuscania, un sali e scendi tecnico e veloce in certi tratti. Alla fine ha avuto la meglio Pierluigi Torelli del Team Bike Civitavecchia, secondo l’atleta Stefano Prati dell’Asd Palombara e terzo Luca Castellini del Team Vittorio Bike del quale lo stesso Andrea faceva parte.

Proprio Castellini ha ricevuto il trofeo messo in palio dalla famiglia Manca perché vincitore della Categoria M1. Non per ultime c’è stato anche un folto numero di ragazze tra cui ha esultato l’atleta pluri vincitrice nel Viterbese e non solo Claudia Cantoni, seconda Simona Cianchella del Team Bike Viterbo 2002 e terza Valentina Gelli del team Vittorio bike, queste ultime due sono pochissimi anni che si stanno cimentando in questo sport di soli uomini ma danno del filo da torcere anche ad atleti maschili. Finita la gara c’è stato un bellissimo buffet offerto da amici e negozianti che hanno voluto contribuire a questa gara.

Tutti noi del Consorzio Asd Vetralla Ciclismo, il gruppo Tippe Toppe Mtb Club e la famiglia Manca ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento. Tuscania si è resa disponibile da subito in tutto ciò tra Comune, vigili urbani, carabinieri, amici ed il gruppo motociclistico. Ci vediamo il prossimo anno”.