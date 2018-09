Gianfranco Foscoli, un 2018 ricco di successi per il poliedrico musicista e cantautore

NewTuscia – VITERBO – L’anno 2018 ha coronato di successi il musicista, autore e cantante Gianfranco Foscoli. Sono ancora fresche le eco, della nomina al primo posto tra gli autori italiani di musica ballabile con il brano

“La Noche Vuela” da parte della Federazione Nazionale FIBES, giuntà pochi mesi fa, che di nuovo, l’artista è pronto a proiettarsi verso nuovi ulteriori traguardi.

Mentre continua il suo lavoro in studio per la preparazione del nuovo album in uscita con Bagutti ed i nuovi lavori editoriali con etichetta Caramba, prosegue l’attività di promozione nelle radio e nelle TV.

Le attività legate all’autorato e alle necessità legate alla attività primatistico-musicale non distolgono comunque il Foscoli dalla sequenza inarrestabile di spettacoli estivi che lo hanno annoverato tra le migliori orchestre italiane.

Tra questi eventi è freschissimo l’incarico demandato al Foscoli dal Comune di Viterbo.

L’amministrazione del capoluogo di provincia dell’alto Lazio lo ha scelto per uno spettacolo musicale e di ballo, con la sua grande Orchestra, sabato 15 settembre alle ore 21.30, presso l’arena di Piazza Unità d’Italia a Viterbo.

Tale spettacolo del Foscoli, con la direzione artistica di Vittorio Ioppolo, è inquadrato all’interno della prestigiosa rassegna cinematografica del “Tuscia Film Festival”, e vedrà partecipi autorità, personaggi della politica e dello spettacolo.

Senza dubbio una kermesse di grande rilievo che contribuirà ulteriormente ad affermare la notorietà dell’artista e della sua musica