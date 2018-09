San Matteo e Giustino, via alla festa a Fabrica di Roma 21-23 settembre

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Tutto pronto, a Fabrica di Roma, per le celebrazioni in onore dei patroni San Giustino e Matteo, organizzati dall’omonimo comitato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 21 settembre ed in programma sono previsti tantissimi appuntamenti di vario genere.

Sarà la sfilata di cani del 21 settembre ad aprire, alle 17, il cartellone degli eventi.

La manifestazione, che si terrà al Parco dei Cedri, è ad iscrizione gratuita ed aperta sia a cani di razza che meticci, con gadget e premi per tutti.

Alle 21, ai Giardinetti, grande spettacolo con Maxim l’Illusionista, vincitore del premio internazionale di magia e, a seguire, uno dei momenti clou della festa, che sarà particolarmente apprezzato dai giovanissimi, i maggiori fruitori dei contenuti social in qualsiasi forma.

Ospiti della serata, tre youtubers molto in voga tra i ragazzi: Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed, protagonisti, quest’estate, anche al Wind Summer Festival.

Preziosi, famoso per aver lanciato il personaggio de “Il Fumagalli” vanta, sul suo canale YouTube oltre 1.600.000 iscritti.

Dose nel 2015 si classifica al secondo posto dei Web Show Awards, competizione vinta, nella categoria Top Rewies, dal collega e amico Simone Paciello, in arte Awed.

Il loro live “Ho anche dei difetti”prende il nome dall’ ultimo disco, hit dell’estate 2018 e pubblicato ad un anno dal successo di “Scusate per il disagio”, singolo certificato disco d’oro con più di 23 milioni di views su YouTube e 4 milioni di stream su Spotify.

Sabato 22 settembre, dopo la passeggiata amatoriale (ore 9.00 Parco dei Cedri) si terrà, nel pomeriggio, un altro atteso appuntamento: la XXIX Corsa dei Carrettini.

Alle 19.00 Concerto della banda di Accumuli “Fabrica abbraccia Accumuli”e, alle 21.30 ,in località Le Vallette, live di Adriano Pappalardo, un evergreen del panorama musicale italiano.

Sulle scene già dal 1971, iniziò la carriera con la Numero Uno, etichetta discografica di Mogol, e, nel 1979, raggiunse l’apice del successo con Ricominciamo, ancora oggi la sua canzone più conosciuta e ripresa, in seguito, da diversi artisti come, ad esempio, Mina.

Chiusura domenica 23 con la consueta Fiera e, in serata, tombola con spettacolo pirotecnico “Notte di fuoco nei mitici Anni 80”.

Da giovedì 20 a domenica 23 settembre sarà allestita, nella Sala Mostre in Piazza Duomo, una mostra fotografica dedicata a Fabrica di Roma.