Monterosi Fc, colpo Daniele Proia: “Soddisfatto di questa scelta”

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di annunciare nella giornata odierna la firma del calciatore Daniele Proia.

Classe 1993 il centrocampista è stato fortemente voluto dal duo Mariotti-Donninelli.

Cresciuto nelle giovanili della Cisco Roma, Proia ha poi militato in piazze importante tra serie C e D come Salernitana, Fano, Triestina e Cavese. Poi il ritorno nel Lazio con le maglie di Lupa Roma in C e lo scorso anno dell’Albalonga.

“Sono entusiasta della scelta fatta perchè so quale tipo di lavoro svolge il mister – afferma Proia – in questi due mesi mi sono allenato da solo, non sono sicuramente al passo della squadra ma credo che nel giro di una settimana possa mettermi al pari dei compagni”.

Monterosi Fc