Training Academy, al via formazione e scuola

NewTuscia – ROMA – L’Accademia della Formazione Training Academy lancia ufficialmente i primi corsi presso la sede di Albano. Da mercoledì 19 settembre in partenza anche l’anno scolastico al Centro Studi Genzano.

Genzano di Roma, 18/09/2018 – La formazione professionale fa tappa nel Lazio, precisamente ai Castelli Romani dove parte ufficialmente la seconda stagione formativa dell’Accademia della Formazione Training Academy accreditata presso la Regione Lazio per la formazione professionale.

“La Training Academy nasce come polo specialistico dall’esperienza del Centro Studi Genzano” – spiega il responsabile delle due strutture Armando Cucciniello – “L’idea che ha dato la genesi al nostro progetto è stata quella di offrire un servizio innovativo ai Castelli Romani: prendere i nostri allievi per mano sin da piccoli, proseguendo con il recupero anni scolastici e il tutoraggio di cui il Centro Studi Genzano è protagonista da anni, fino a garantire con la Training Academy il punto di arrivo del loro percorso formativo, grazie ad una formazione professionale specializzata per lanciarli nel mondo del lavoro”.

Dopo il successo dello scorso anno, presso la sede didattica di Albano Laziale sono partiti quindi i primi corsi di Apprendistato dell’anno formativo 2018-2019, a cui farà seguito nelle prossime settimane una ricca offerta formativa con percorsi teorici e pratici finalizzati al rilascio degli attestati professionali per essere subito inseriti nel mondo del lavoro: Agente e rappresentate di commercio, Tatuaggio e piercing, Agente immobiliare, Ricostruzione unghie, Addetto alla sicurezza, Assistente familiare, Somministrazione alimenti e bevande, Pizzaiolo, Cuoco e Aiuto cuoco.

Non solo formazione professionale, presso la Training Academy sarà possibile inoltre seguire corsi di lingue, informatica, sicurezza sul lavoro e usufruire dei servizi di dopo-scuola.

E a proposito di scuola, anche il recupero anni scolastici del Centro Studi Genzano è pronto a ripartire con l’inizio del nuovo anno scolastico che nel comune laziale avrà inizio mercoledì 19 settembre dopo la Festa del Santo Patrono San Tommaso da Villanova.