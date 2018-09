Confartigianato e Circolo della scherma per Terni accessibile. Occorre una rivoluzione tecnica e di mentalità

NewTuscia – TERNI – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri Lunedì 17 Settembre p.v. presso la sala Convegni – ARPA UMBRIA di Terni l’iniziativa dal titolo “ACCESSIBILITA’, FUTURO e PIANIFICAZIONE” organizzata da Confartigianato Terni in collaborazione con il locale Circolo della Scherma nell’ambito dei Campionati Europei di Scherma paralimpica si stanno svolgendo a Terni, fino al 23 Settembre. Nell’avvio dell’incontro gli intervenuti hanno potuto conoscere ed apprezzare gli atleti paralimpici Andreea Mogos ed Edoardo Giordan accompagnati dal CT della Nazionale Italiana paralimpica di scherma Francesco Martinelli.

Il Presidente Confartigianato Terni Mauro Franceschini, introducendo l’incontro, ha affermato : “Riguardo a Terni, noi che ci viviamo abbiamo la percezione di una città che poteva ricevere maggiori attenzioni da chi l’ha amministrata in passato, a maggior ragione dovremmo preoccuparci della sensazione che possa ricavarne un turista o una persona di passaggio. Confartigianato Terni ritiene che la propria mission sia anche quella di contribuire alla rinascita della città” – continua Franceschini – “è arrivato il momento di dare al nostro ambiente cittadino le attenzioni che merita, e quindi rilanciare il decoro urbano e completare il livello di accessibilità che è già rilevante, ma che va migliorato con un’azione quotidiana”. In rappresentanza del Comune di Terni è intervenuto, delegato dal Sindaco Latini, l’Assessore Stefano Fatale che ha portato i saluti della nuova amministrazione ed ha affermato l’impegno della città per migliorare l’accessibilità complessiva del Territorio e delle sue strutture.

A questo proposito il Presidente del Circolo della Scherma di Terni Alberto Tiberi ha sottolineato che la città in questo momento sta affrontando la sfida di accogliere un grande flusso di atleti disabili da tutta l’Europa e l’organizzazione sta toccando con mano le difficoltà quotidiane e il lavoro che c’è ancora da fare per avere una città perfettamente accessibile, consci delle opportunità che il Territorio ha nell’ospitare gli eventi sportivi internazionali.

Di seguito, l’architetto Stefano Cecere (EA Group) ha svolto una relazione tecnica riuscendo nel difficile intento di coinvolgere anche i non esperti nella percezione delle problematiche. “Progettare ambienti accessibili presuppone una visione in cui il limite diventi una sfida, occorre avere la sensibilità di porre al centro dell’attenzione l’essere umano e le sue peculiarità ed esigenze. Una città Accessibile, è una città per tutti che risponde alla dignità umana ed è anche turisticamente appetibile e tale da favorire un meccanismo di crescita e di opportunità economiche di sviluppo, guardando anche ad un mercato turistico che ha l’esigenza di un ambiente senza barriere. In questo modo il turismo accessibile, come lo sport, può diventare parte integrante di un percorso di rilancio complessivo del territorio”.

Ha concluso l’incontro Gianluca Tassi Presidente del Comitato Italiano Paralimpico dell’Umbria che ha sottolineato la grande importanza dello sport paralimpico anche per modificare atteggiamenti e mentalità. Ha ricordato che anche in ambienti di buona accessibilità un disabile incontra in media almeno 30 ostacoli per un imperfetto abbattimento delle barriere architettoniche. Terni accessibile è una grande sfida che Confartigianato e il Circolo della scherma vogliono vincere insieme.

Confartigianato Imprese Terni