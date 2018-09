Compensazione pecuniaria per i passeggeri del volo VY6688 Roma – Vienna del 16 settembre. Da chiarire le cause della cancellazione

NewTuscia – ROMA – Spiacevole sorpresa ieri, Lunedì 17 Settembre, per i passeggeri del volo della compagnia low-cost spagnola Vueling. Il volo VY6688, che sarebbe dovuto decollare dallo scalo romano Leonardo Da Vinci di Roma – Fiumicinoalle 19:55 per atterrare nella capitale austriaca intorno alle 21:40, dopo alcuni minuti di perplessità iniziale è stato soppresso lasciando inermi i malcapitati passeggeri che, chi da solo, chi con famiglia al seguito, hanno dovuto organizzarsi in maniera diversa. Molti di loro hanno dovuto trascorrere la notte in albergo, il che ha comportato ulteriori esborsi per i viaggiatori che si sono trovati a dover fare i conti con questo volo cancellato.

Anche se il vettore spagnolo non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale per l’accaduto, tutti i passeggeri, comunque, possono richiedere la Compensazione Pecuniaria a titolo di risarcimento per il disagio vissuto.

A dare notizia dell’accaduto è EasyRimborso, azienda leader in Italia in ambito di rimborsi per disservizi aerei.

