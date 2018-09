Viterbo, sabato 22 presentazione della Marcia per la Pace Perugia

NewTuscia – VITERBO – Il Tavolo per la Pace di Viterbo è un insieme di realtà associative e sindacali che lavora nel territorio della provincia di Viterbo e nell’Alto Lazio per sensibilizzare e incoraggiare la comunità della Tuscia nei confronti di alcuni temi essenziali, come quelli della Pace, della Nonviolenza e del sostegno alle componenti più fragili della società. Con uno sguardo attento a quello che accade nel mondo, ma concentrati per intervenire nel territorio dove vi sono situazioni di conflitto o ingiustizia.

Il coordinamento tra gli aderenti al Tavolo per la Pace di Viterbo è l’elemento di forza di questa realtà. Ora siamo impegnati a coordinare la partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, la più importante iniziativa di questo genere in Europa, anche attraverso la gestione di pullman che partiranno da Viterbo. Un impegno per ricordare l’importanza dei diritti umani e del disarmo contro tutte le guerre.

Per presentare la Marcia, che quest’anno si terrà domenica 7 ottobre, il Tavolo organizza sabato 22 settembre un incontro pubblico con il prof. PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, esponente e dirigente nazionale della Comunità di Sant’Egidio, una delle più importanti realtà italiane nel settore degli interventi a sostegno delle fragilità sociali nel mondo, consulente dei più importanti organismi internazionali in vari aree di crisi (dall’Onu al Vaticano).

L’incontro si terrà Sabato 22 settembre, alle ore 17,00 – Presso la Sala Caritas Diocesana in via San Lorenzo, 64 (primo piano). Tutti i cittadini e le istituzioni sono invitate a partecipare.

TAVOLO PER LA PACE DI VITERBO

ACLI, ARCI, AUSER, Casa dei Diritti Sociali, Caritas, Associazione l’Altro circolo, Circolo della Conoscenza di Rifondazione comunista, Legambiente Lago di Vico, Associazione Mani Unite, PARVA Casa delle Donne, Associazione interculturale Sans Frontiere, UNICEF, USB immigrazione.

(facebook): TavoloperlaPace.Viterbo

tavoloperlapace.viterbo@gmail.com