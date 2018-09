Sutri, inaugurato il Museo del Palazzo Doebbing

NewTuscia – SUTRI – L’inaugurazione del Museo di Palazzo Doebbing è stata un successo. Sullo sfondo dell’opera di Giuseppe Pelizza da Volpedo di cui quest’anno ricorre il centocinquantesimo dalla nascita, L’Idillio verde, il sindaco Vittorio Sgarbi ha dato il via al primo giro turistico della mostra, sottolineando l’importanza non solo artistica ma anche simbolica che l’opera riveste: nel suo significato romantico e rivoluzionario, essa rappresenta l’augurio di un vero rinascimento per la città.

Con la partecipazione del professore Emmanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro, ha annunciato che per i primi dieci anni sarà proprio la Fondazione dell’amico Emanuele a coprire le spese per il funzionamento del Museo. Il Professore, grande amante della città in cui risiede il fine settimana da trenta anni, nel corso degli anni è stato molto attivo nel riportare alla luce salvaguardando e restaurando alcune strutture del posto, finendo per diventare il primo cittadino onorario di Sutri.

Oltre alla Fondazione Terzo pilastro, il museo è patrocinato dalla presidenza dei ministeri dell’Economia, dell’Istruzione, dello Sviluppo Economico, dell’ambiente, dell’Interno e dei Beni culturali.