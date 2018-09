Sutri, conferenza di Sergio Pirozzi sul tema “Territorio e Salute”

NewTuscia – SUTRI – Il giorno venerdì 21 settembre 2018 alle ore 17:30, presso il Palazzo Storico Cialli-Mezzaroma di Sutri – oggi ristorante “Cantina del Drago”, Piazza San Francesco n.17 – avrà luogo la Conferenza del Consigliere Regionale Sergio Pirozzi sul tema “Territorio e Salute”. L’evento è promosso dal neo partito politico dell’ex Sindaco di Amatrice, il “Movimento dello Scarpone”, e organizzato dal Coordinatore della Provincia di Viterbo del partito stesso, Antonio Tosi. Sergio Pirozzi, capogruppo del Movimento e da maggio anche Presidente della XII Commissione Regione Lazio – Tutela del Territorio, Erosione Costiera, Emergenze e Grandi Rischi, Protezione Civile, Ricostruzione, sarà a Sutri per promuovere la diffusione dei principi e dei progetti che, assieme al suo staff e ai tanti volontari che si sono messi a disposizione per lavorare al suo fianco, sono stati messi in campo finora – e che verranno – a livello regionale e locale.

Tra tutti, appunto, le problematiche della tutela e valorizzazione del territorio e la lotta per difendere il diritto costituzionale del cittadino alla salute. Su questo punto, in particolare, si sta focalizzando il lavoro del Coordinatore Tosi, che afferma: «Non esistono cittadini di seria A e serie B, il Sistema Sanitario Nazionale deve garantire a tutti lo stesso livello minimo di assistenza in caso di necessità. Oggi i Pronto Soccorso presenti sui territori di provincia sono pochi, carenti di personale e molto spesso non in grado di rispondere in situazioni di emergenza. In alcuni casi assistiamo anche a declassamenti ingiustificati a Primo Soccorso o, addirittura, al graduale smantellamento di strutture di eccellenza perfettamente funzionanti, come nel caso della chiusura del reparto di Ematologia dell’Ospedale Sant’Anna di Ronciglione. E questa è una situazione che vivono in tanti, tanti Comuni e Borghi minori del Lazio e dell’Italia intera».

Contatti:

Mail Ufficiale Antonio Tosi tosi.movimentoscarpone@gmail.com

Link Evento:

Facebook https://www.facebook.com/events/281787045764658/

Link Utili:

Pagina FB Ufficiale Sergio Pirozzi https://www.facebook.com/sergiopirozzisindaco/

Pagina FB Ufficiale Antonio Tosi https://www.facebook.com/AntonioTosiOfficial/

Profilo Twitter Ufficiale Antonio Tosi https://twitter.com/AntonioTosi_