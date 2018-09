NewTuscia – ACQUAPENDENTE – A pochissimi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, il Museo Naturalistico del Fiore presenta l’evento “Un tè al Museo con gli insegnanti: un museo per sperrimentare la natura”. “In programma Sabato 29 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.30”, sottolinea una nota informativa redatta dalla Cooperativa Ape Regina, “ sarà un appuntamento che consentirà agli insegnanti di partecipare al primo modulo del corso di aggiornamento per insegnanti” Il programma in dettaglio verrà inaugurato alle ore 15.00 dall’iniziativa “Benvenuti al Museo del Fiore” (accoglienza insegnanti, consegna e compilazione modulistica per iscrizione e catalogo “Ape Verde”, breve laboratorio dimostrativo all’aperto). Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 previsto educational per insegnanti e tour operator didattici (presentazione della giornata a carico del Direttore Museo Naturalistico del Fiore Dottor Gianluca Forti per ciò che compete il corso di aggiornamento.

Le nostre operatrici presenteranno il catalogo delle nostre proposte didattiche-naturalistiche. Prevista partecipazione ad un percorso di promozione delle opportunità educative che lo stesso Museo offre, con partecipazione a laboratori dimostrativi delle attività didattiche proponibili (anche personalizzabili) e supporto agli insegnanti in fase di progettazione di un percorso con le classi che il Museo offre in fase di corso di aggiornamento. A partire dalle ore 17.00 evento “Un tè con gli insegnanti” (presentazione del programma del corso). Dalle ore 17.20 alle ore 18.00, “L’insegnante racconta” (presentazione di alcuni progetti sviluppati da insegnanti con il Museo del Fiore nel corso del precedente anno scolastico. Dalle ore 18.00 alle ore 18.30, infine, insegnanti a confronto nell’ambito di un dibattito sulle potenzialità educative dei percorsi che si possono strutturare. In questi quindici giorni che separano dall’evento, possibilità da parte delle scuole di ogni ordine e grado di prenotare pacchetti scolastici telefonando al 0763-730246 (orario 09.30 – 13.00) email coop.laperegina@gmail.com.

GIORDANO SUGARONI