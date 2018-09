Mina, abbandonata da un cacciatore cerca una nuova famiglia

NewTuscia – ROMA – Mina, 13 kg di bontà ed educazione, con equilibrio e dolcezza va d’accordo con tutti.

La piccola è lo scarto di un cacciatore sicuramente… ferite da caccia che però non comportano nulla (praticamente gli manca un pezzettino d zampa).

Ha circa 8/9 anni che glieli dai solo per un po’ di musetto bianco altrimenti non sembrerebbe …cerco per lei il riscatto della sua vita …non lasciamola in rifugio.

Per informazioni 3487757983 Letizia

Si trova in provincia di Roma ma arriva ovunque. Grazie