Festa della Vendemmia: appuntamento domenica 16, dalle 14.30 nel parcheggio di viale della Vittoria

NewTuscia – MONTEFALCO – Saranno 20 i carri che sfileranno domenica 16 settembre per la Festa della Vendemmia, il tradizionale appuntamento di chiusura di Enologica, manifestazione dedicata ai vini Doc e Docg di Montefalco, per rievocare il momento della raccolta dell’uva e rendere omaggio ai prodotti di questa terra e alla tradizione contadina locale.

L’arrivo dei carri allegorici realizzati da ciascuna delle frazioni in cui è suddiviso il territorio del Comune di Montefalco è previsto per le 14.30 presso il parcheggio di Viale della Vittoria secondo un ordine precedentemente stabilito. I figuranti presenti nei vari carri saranno impegnati ad interpretare ciascuno la scena scelta per il proprio carro, intrattenendo il pubblico con canti e balli, per rievocare la tipica atmosfera festosa che si viveva anticamente nelle vigne durante la vendemmia. Il carro di Attone Cerrete rievocherà la scena “Lu frate in vigna”; Cerrete “La biga in vigna”; Cerrete 1 “Fattore e padrone”; Cerrete 2 Trasporto vini; San Fortuanto “La capanna”; Fonte Petrella “La Torchiatura”; Turrita “La locanda”; Macchie “Lu 25° de matrimonio”; Cerrete 3 “La cantina”; Attone “La locanda Attone”; Madonna della Stella: La casetta della porchetta”; San Marco “Il cantico della vendemmia”; Casale San Pietro “Attrezzatura d’epoca”; casale “Attrezzatura d’epoca trainata da trattore”; Cortignano “La raccolta ubriaca”; San Clemente “La Bonfinita”; Montepennino “La Sfrangitura”; Camiano “La vite: tra mito e realtà”; Pietrauta “Armeno piovesse Sagrantino”; La Sala “L’aia de na vorda”.

Ad aprire la manifestazione sarà il gruppo “Canto popolare di Giano dell’Umbria” che dalle 14 intratterrà il pubblico con canti e balli della tradizione popolare contadina. Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere il gruppo formato da 14 musicisti e cantanti che si è costituito nel 2014 con l’intento di rievocare i canti popolari tipici del territorio.

Quando tutti i carri si saranno posizionati si darà inizio all’attesa “merenda del contadino” con i figuranti dei carri che distribuiranno gratuitamente vino e cibi tipici del territorio locale, quali salumi,formaggi, zuppe e vari dolcetti tutti rigorosamente fatti secondo le ricette antiche della tradizione culinaria montefalchese. La novità di quest’anno saranno le esibizioni dei gruppi musicali che fanno parte dei carri allegorici.

La presentazione della manifestazione sarà affidata a Simona Fiordi che con la suo straordinaria simpatia riuscirà a coinvolgere tutti i partecipanti a questa divertente giornata. Come da tradizione, il sindaco Donatella Tesei e agli assessori comunali attenderanno e saluteranno i partecipanti.

Comune di Montefalco