Cubo Social Festival due giorni dedicati al volontariato a Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il 15 e il 16 settembre a Ronciglione la Social Street Fest a Via Magenta e piazzetta Sant’Anna, all’interno del Cubo Social Festival.

Due giorni dedicati all’associazionismo di volontariato, sociale e culturale. Installati 20 gazebo dove le associazione potranno promuovere le loro iniziative ed opere. All’interno di questo “villaggio” saranno realizzati 3 postazioni per conferenze e dibattiti e 1 postazione per gli spettacoli dal vivo e un’ arena cinema. Due giorni dedicati al sociale, al volontariato, allo stare insieme con stand espositivi, laboratori per bambini, conferenze, dibattiti, trucca bimbi, degustazioni, artisti di strada e concerti.

Una grande festa realizzata dall’associazione Arca grazie al contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Ronciglione e in collaborazione con: il Centro Polivalente di Ronciglione; la Croce Rossa Italiana; la Protezione Civile; l’Avis; l’associazione In-Pari-Amo; l’associazione Radici Onlus; l’associazione Bicizingari; l’associazione Cuore di Mamma; l’associazione Presepe Vivente; lo Spazio Creativo un attimo d’arte; l’istituzione Turismo e Promozione del Territorio; l’Istituzione Teatro; la Biblioteca Comunale; l’Istituzione Musica e i commercianti di Via Magenta.

Sabato 15 settembre

ore 10.30 inaugurazione Fiera del Sociale

ore 10.30 apertura della installazione collettiva di Stefano Cianti (chiunque nei due giorni della Street Social potrà esprimersi su delle tele all’uopo installate a Via Magenta)

ore 11.30 Laboratorio “Giocare come una volta” rivolto ai bambini (piazzetta Sant’Anna)

ore 12.30 Degustare Ronciglione (serie di degustazioni di prodotti locali a cura delle associazioni e dei commercianti)

ore 15.30 Conferenza sugli aggiornamenti della normativa attinente gli anziani a cura del Centro Polivalente interviene il sindacalista Franco Spinelli

ore 16.00 Laboratorio “Quando la lettura è ritmo”. Rivolto ai bambini. A cura di Telos Edizioni

ore 17.00 Contrasto alle Truffe agli Anziani a cura del Centro Polivalente interverranno i Carabinieri di Ronciglione, Maggiore Alfredo Tammelleo

ore 17.30 Dimostrazione manovre salva vita pediatriche a cura della Croce Rossa Italiana

ore 18.00 Presentazione “Geco” Software a supporto dei ragazzi affetti da autismo e asperger per la comunicazione a cura dell’ass. In-Pari-Amo.

ore 19.30 Degustare Ronciglione (serie di degustazioni di prodotti locali a cura delle associazioni e dei commercianti)

ore 21.00 Reading Letterario con lettura di brani locali a cura di Associazione Alta Quota

ore 21.30 concerto dei “Traindeville” dall’indie folk ai Balcani, da Roma al Flamenco passando per il klezmer e la musica yiddish

Domenica 16 settembre

ore 10.30 apertura Fiera del Sociale

ore 11.00 Misurazione pressione arteriosa e misurazione glicemia attraverso medici e infermieri professionali presso lo stand della Croce Rossa Italiana comitato di Sutri e Ronciglione

ore 11.30 Concerto di Miriana Bigi Duo

ore 12.30 Degustare Ronciglione (serie di degustazioni di prodotti locali a cura delle associazioni e dei commercianti)

ore 16.00 Gli Artisti di strada a cura dell’associazione Arca

ore 16.30 Truccabimbi stand Croce Rossa Italiana

ore 17.00 Laboratorio “Giocare come una volta” rivolto ai bambini (piazzetta Sant’Anna)

ore 17.00 Difendersi dal Terremoto conferenza a cura della Protezione Civile

ore 17.00 Proiezione del film “All Human Right For All” sui diritti umani. Interviene il regista Roberto Torelli

ore 18.00 Violenza No! conferenza contro la violenza di genere a cura della Unicoop Tirreno e studio legale Colonna Alessia

ore 18.30 Conferenza Riconoscere i sintomi dell’Infarto a Cura della Croce Rossa Italiana

ore 19.00 “Pensieri Musicali” con Matteo e Camilla Bisceglia. A cura di TormillinArte

ore 19.30 Degustare Ronciglione (serie di degustazioni di prodotti locali a cura delle associazioni e dei commercianti)

ore 21.00 Concerto Omaggio a De André del Trio Faber