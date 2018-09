A Viterbo l’Algida Fest

NewTuscia – VITERBO – In occasione dell’ Algida Fest , l’intera comunità di Viterbo diventa protagonista della festa organizzata dal marchio di gelato più amato dagli italiani. Nella giornata del 18 settembre , a partire dalle ore 16.30 e fino alle 18.30, Piazza dei Caduti , nel c entro della famosa città della Tuscia, si anima con un dj set e gelati omaggio per tutti mentre, nell’area di Prato Giardino , verrà inaugurata un’ area giochi donata da Algida alla comunità viterbese.

“ L’evento è dedicato alla città, per sottolineare il legame con la comunità e i suoi abitanti creando un momento di condivisione e divertimento. Noi di Algida crediamo infatti che il rapporto con il territorio sia fondamentale da preservare e da incrementare, e la sua valorizzazione passa attraverso gesti concreti. Il rapporto pubblico–privato può contribuire significativamente al community welfare con un effetto positivo sulla società ” afferma Andrea Grimandi , CD OOH Director di Unilever Italia .

Aggiunge Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo: “Viterbo sta per accogliere un importante evento che vede al centro dell’attenzione una grande azienda come Algida. Un’occasione di grande visibilità per il nostro territorio che andrà ad accogliere più di mille persone. Ringrazio Algida per aver scelto la nostra città e per aver deciso di contribuire alla riqualificazione del nostro parco comunale attraverso la donazione di un’area giochi. Un grazie anche alla Promotuscia, azienda che gestisce l’Ufficio Turistico del Comune di Viterbo, che sta collaborando all’organizzazione di questo importante evento sul nostro territorio”.

L’Algida Fest è una manifestazione organizzata da Algida con il patrocinio del Comune di Viterbo .

Algida