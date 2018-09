NewTuscia – BASSANO ROMANO – A Sport in Piazza arriva la Lamborghini della Polizia di Stato. Insieme ad un altro equipaggio della Polstrada di Viterbo formerà l’angolo legalità, sicurezza ed educazione stradale. Due unità saranno presenti, quindi, al parco pubblico già a partire dalle ore 16 per sensibilizzare tutti i presenti che accorreranno per la giornata sportiva bassanese. Non casuale neppure la location. Per dare massimo risalto all’evento, alle due auto è stata riservata un’area dedicata, nel piazzale antistante proprio l’ingresso principale della villa comunale.

Per facilitare le operazioni è stata prevista anche l’isola pedonale.

Salda e forte è, anche in questa circostanza, la collaborazione con la Polizia di Stato, in particolare con la Polstrada di Viterbo che, con il suo responsabile GianLuca Porroni, ha curato la parte organizzativa.

“A nome del comitato organizzatore – ha detto Alfredo Boldorini – ringrazio la Polizia di Stato, il Servizio ed il Compartimento della Polizia Stradale. Siamo estremamente contenti di questa bellissima notizia. Abbiamo voluto con forza – come successo peraltro già nella prima edizione – che nella giornata sportiva, dove è atteso un flusso di persone non indifferente, venissero veicolati importanti valori di legalità, sicurezza ed anche di educazione stradale. Sport in Piazza è anche questo. Un sentito grazie anche al responsabile della Polstrada di Viterbo, Gianluca Porroni, da sempre vicino al nostro territorio e alle sue esigenze”.

(Sport in Piazza)