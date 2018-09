Il Senatore Battistoni, in merito alla nomina a Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura FI

NewTuscia – ROMA – “Il settore agricolo sta vivendo grandi cambiamenti ed ha bisogno di essere presidiato a livello nazionale ed internazionale, affinché non li subisca ma ne sia promotore.

Sono onorato per la nomina a Responsabile del Dipartimento Nazionale Agricoltura di Forza Italia, grazie alla quale continuerò, in maniera più incisiva, a far si che trovino risposte le istanze dei nostri agricoltori e che venga garantita la tutela dei consumatori.

Ringrazio sentitamente il Presidente Berlusconi, il Presidente Tajani ed il Senatore Galliani per la fiducia accordatami e confermo loro la mia volontà di interpretare questo incarico, non solo in riferimento al prestigio della carica, ma come un incentivo in più per stare sui territori e per ridare a questo settore l’attenzione che merita”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.