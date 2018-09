Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 15/09/2018

Viterbo

Ampi spazi di sereno al mattino sabato mentre al pomeriggio la nuvolosità è attesa in aumento ma comunque con tempo asciutto. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata. Domenica si rinnovano condizioni di tempo stabile con sole prevalente, qualche innocuo adde nsamento solo nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.

Lazio

Sabato condizioni di tempo prevalentemente stabile salvo qualche acquazzone o temporale nelle ore pomeridiane e in quelle serali sugli Appennini. Ampie schiarite alternate a qualche innocuo addensamento altrove. Domenica nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, con possibili piogge specie sugli Appennini e sulle zone interne meridionali della regione ma in rapido esaurimento. Tempo asciutto sulle altre zone con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Molte nubi al Nord fin dal mattino con possibili precipitazioni ad iniziare dalle coste. Instabilità pomeridiana poi su Alpi e Appennini con acquazzoni e temporali sparsi che si esauriranno in serata, cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre zone. Giornata caratterizzata da qualche temporale pomeridiano sugli Appennini al Centro Italia, con i fenomeni che insisteranno anche in serata prima di esaurirsi. Tempo asciutto altrove, con nubi sparse sia sul Tirreno che sull’Adriatico soprattutto dal pomeriggio. Soleggiato e stabile al mattino sulle regioni meridionali, salvo qualche nube più compatta sulla Sardegna, mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni sulle zone interne Peninsulari. Residui fenomeni nella sera, tempo poi asciutto in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in leggero calo, massime invece stabili al Centro Nord e in lieve aumento al Sud.