Polizia stradale: bilancio “Estate sicura 2018”

NewTuscia – VITERBO – La Sezione Polizia Stradale di Viterbo traccia, in questi primi giorni di settembre, un bilancio dei risultati ottenuti a seguito dei servizi espletati durante i mesi di giugno, luglio e agosto scorsi finalizzati a garantire a tutti gli utenti della strada un’estate 2018 all’insegna della sicurezza e della serenità.

Il consuntivo elaborato dà la riprova che, sulle strade della Tuscia durante il periodo es tivo, la situazione legata alla viabilità si è sempre mantenuta entro ambiti di scorrevolezza e fluidità del traffico veicolare, sia commerciale che da diporto. Le principali arterie provinciali sono state messe alla prova e, grazie al contributo di tutti gli uomini della Polizia di Stato della Polizia Stradale operanti sul territorio, è stata garantita costantemente una mobilità certa e sicura a tutti gli automobilisti. Le quasi 700 pattuglie comandate nel periodo in esame hanno vigilato sulla SS675 “Umbro-Laziale”, sulla tratta di competenza provinciale dell’A1 “Autostrada del Sole”, sulla SR2 “Cassia” e “Cassiabis”, sulla SS1 “Aurelia” e sulla SS1bis, sull’A12 tirrenica, sulla SR3 “Flaminia” e sulla SR312 “Castrense” facendo fluire il traffico nelle direttrici nord-sud litoranea, da e per la capitale, nonché nella direzione est-ovest di collegamento tra le tratte autostradali del centro-Italia e quelle costiere.

Il numero degli incidenti si è attestato a 64, di cui 1 sinistro dall’esito mortale (1 decesso), 38 con lesioni e 25 con soli danni alle cose, per un totale di 51 persone rimaste ferite. In un caso, il mezzo coinvolto è stato un veicolo commerciale superiore a 3,5 t, mentre, in un’altra situazione, si è trattato di un autobus.

Rilevante è stata l’attività contravvenzionale e di verifica effettuata, che ha portato al controllo di circa 4.500 veicoli e ad irrogare 1.897 sanzioni al Codice della Strada, con il ritiro di 61 tra patenti e carte di circolazione, nonché alla decurtazione di 1.874 punti-patente. Mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida, eccesso di velocità sono state le infrazioni maggiormente contestate, anche grazie all’utilizzo del telelaser e dell’autovelox. 1.187 sono stati gli interventi posti in essere sulle strade per le attività di soccorso e 3.005 automobilisti sono stati controllati tramite il precursore, l’etilometro ed il “drug-test” durante i servizi diurni e notturni. Di questi, 18 sono stati denunciati all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Terminata l’estate, gli agenti della Polstrada si preparano ad affrontare il periodo autunnale con la medesima attenzione e professionalità.