Orte, in libreria Il Gorilla e l’Alligatore, la prima lettura del Gruppo Lettori Scatenati è “Veloce la vita” di Sylvie Schenk

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Ricomincia l’attività del Gruppo di lettura “lettori scatenati” promosso da Stefania Cima della Libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte Borgo San Lorenzo. La partecipazione al gruppo e’ libera, si può scegliere quando partecipare sulla base dei romanzi che verranno viavai proposti.

Spazieremo tra i generi, privilegiando titoli di editori indipendenti, non necessariamente novità in libreria. L’unica richiesta che viene fatta ai Lettori Scatenati e’ l’acquisto e la lettura del romanzo proposto. Non si tratta di una lettura di gruppo o della presentazione di un romanzo ma di un incontro che richiede la partecipazione attiva su un romanzo già letto. Al momento si prevede un incontro al mese da ottobre a maggio.

La prima lettura proposta e’ “Veloce la vita” di Sylvie Schenk, un romanzo che scorre veloce, come la vita, con uno stile asciutto e rigoroso.

Protagonista una giovane donna, Louise, che lascerà le alpi francesi per trasferirsi in una vivace Lione degli anni Cinquanta. Crescerà Louise, conoscerà la passione dei primi amori, l’amicizia, la serenità complice della vita coniugale e si confronterà con i segreti di una famiglia perfetta e felice, ma solo in apparenza. Perché il passato è una macchia incancellabile. Con uno stile unico, che ricorda molto la bravissima Annie Ernaux, Sylvie delinea il ritratto di una generazione nata nel secondo dopoguerra che non ha conosciuto l’orrore ma non può sottrarsi al dolore e alle colpe dei padri.

Questo l’invito di Stefania: “Se siete interessati a leggerlo e partecipare all’incontro del gruppo, venite in libreria, acquistate una copia (con lo sconto riservato ai lettori scatenati) e ci rivediamo a metà ottobre per discuterne insieme! ”

La Libreria Il Gorilla e L’Alligatore e’ in via dei Calefati 13C/22 b01028 Loc. Petignano – Orte (VT) Tel 0761 403477 info@gorillaealligatore.com www.gorillaealligatore.com/

orari d’apertura:9:00 / 13:00 e 16:30 / 20:00 chiuso lunedi’ mattina e domenica.