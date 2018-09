Narni, stop carta d’identità cartacea: da mercoledì prossimo Comune rilascerà solo formato elettronico

NewTuscia – NARNI – Sostituirà per sempre il formato cartaceo la carta di identità elettronica il cui rilascio da parte del Comune inizierà ufficialmente mercoledì prossimo 19 settembre. A dare la notizia è l’amministrazione comunale che ha diffuso una nota nella quale spiega dettagliatamente le caratteristiche del nuovo formato e le modalità per richiedere la carta. La nuova carta i identità ha l’aspetto e le dimensioni di una normale carta di credito ed è dotata di un microprocessore che

memorizza in modo sicuro le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresa una fotografia e le impronte digitali. In essa è riportato il codice fiscale e, solo per i cittadini italiani, la nuova carta è valida come documento di espatrio in tutti i Paesi dell’UE e in quelli extra Unione Europea che la accettano al posto del passaporto. La nuova Carta d‘identità contiene inoltre l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti che ogni cittadino può esprimere al momento della richiesta.

Per farsi rilasciare la carta elettronica, informa sempre il Comune, è necessario prendere appuntamento telefonando tutti i lunedì allo 0744 747225 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il documento verrà poi spedito a casa nel giro di pochi giorni dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Fare la carta elettronica costa 22 euro complessivamente che devono essere versati in contanti all’ufficio anagrafe portando con sé anche un documento di riconoscimento in corso di validità, una foto tessera a colori su sfondo bianco con le caratteristiche dettate dal Ministero dell’interno in formato cartaceo, la tessera sanitaria. Gli stranieri extracomunitari devono porte anche il permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della

scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. Per facilitare l’accesso al cittadino l’ufficio anagrafe di Narni centro in Piazza dei Priori 1 sarà aperto anche il venerdì mattina, mentre gli orari sono: martedi’ dalle 9 alle 12,30, mercoledi’ dalle 15 alle 17, giovedi’ dalle 9 alle 12,30 e venerdi’ dalle 9 alle 12,30.

Amelia, apre domani mostra “World of Dinosaurus a Porchiano del Monte

Si inaugura domani alle 10 e 30 al parco Mattia Giurelli di Porchiano del Monte la seconda edizione della mostra World of Dinosaurs organizzata dalla Wonderworld Entertainment con il patrocinio del Comune di Amelia e il coordinamento dell’associazione “Noi Amici di Leo”. Al taglio del nastro ci saranno il sindaco, Laura Pernazza, il presidente del Consiglio comunale con delega alle associazioni, Leonardo Pimpinelli, l’assessore alla cultura, Federica Proietti, e il consigliere comunale con delega alle frazioni, Gianni Gatti.

La mostra sarà visitabile dal 16 settembre al 25 novembre ogni sabato e domenica dalle 9 e 30 alle 18 e 30. Sarà poi aperta tutti i giorni da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre. La mostra propone le principali specie di dinosauri e comprende oltre 100 modelli di animali a grandezza naturale, il doppio della scorsa edizione. Le famiglie, i ragazzi delle scuole e tutti i visitatori appassionati di queste creature del Giurassico potranno trovare il vero Tyrannosaurus Rex, con i suoi 8 metri di altezza, il Triceratops del peso di 2 tonnellate, con i suoi piccoli, e un Diplodocus lungo 30 metri.

Accanto all’esposizione principale sarà possibile visitarne una nuova collaterale con i protagonisti delle ere glaciali, con riproduzioni di animali resi popolari dal film ‘Ice Age – L’era glaciale’ come il mammut, la tigre dai denti a sciabola e molti altri esemplari meno conosciuti.

Nel parco ‘Giurelli’, durante tutto il periodo di ‘The world of dinosaurs’, sarà eccezionalmente presente anche un sensazionale cinema 10D, una sala multimediale dove poter vivere un’esperienza immersiva nel mondo dei dinosauri, grazie a una proiezione tridimensionale e agli effetti speciali. Altra novità è rappresentata dalla collaborazione con il Museo di Amelia che consentirà ai possessori del biglietto della mostra di poter visitare il museo stesso con uno sconto sul ticket e, allo stesso modo, ai visitatori del museo di potersi recare al parco. (ptn 589/18 10.20)

Montefranco, giochi ed educazione ambientale per festa fine estate

E’ in programma domani dalle 15 e 30 a Montefranco la festa di fine estate organizzata dai Comuni della Valnerina con il sostegno di Regione dell’Umbria e Asm Terni. Le iniziative saranno dedicate a bambini e adulti. Nel pomeriggio si svolgerà il baratto di giocattoli e libri usati, oltre a laboratori didattici all’istituto comprensivo “G. Fanciulli” volti alla formazione di una coscienza ecologica nei bambini e anche nei grandi.

Un prossimo evento in fase di programmazione nell’ambito dello stesso progetto, informa poi il sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi, sarà una giornata ecologica nei boschi.

Sempre domani, dalle 20 e 30 musica in piazza con il ritorno di due gruppi musicali storici di Arrone e Montefranco: The wonders e The friends. Che proporranno musica anni 60 e 70 con il coordinamento del maestro Alfredo Natili.