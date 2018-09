Miss Italia, televoto per “spingere” la tarquiniese Chiara Bordi e le altre laziali

NewTuscia – MILANO – Ultimo atto. Lunedì 17 settembre, in diretta su La7 a partire dalle ore 21.10, andrà in onda la finalissima del 79’ concorso nazionale Miss Italia, presentato da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta e prodotto da Miren e Infront.

Trenta le ragazze in gara e, tra d i loro, tre rappresentano il Lazio: la romana Nicole Ceretta (Miss Roma), la frusinate Marta Valentini (Miss Eleganza Lazio) e la tarquiniese Chiara Bordi (Miss Etruria).

Molto importante per la vittoria finale sarà come sempre il televoto e per questo ogni anno si mobilitano testate giornalistiche, comuni e intere città per “adottare” le proprie rappresentanti e spingerle al successo.

Come funziona il televoto

Sarà possibile esprimere il proprio voto a partire dalle ore 21:10.

DA TELEFONO FISSO: 89.41.00

VIA SMS: 47.70.471

Per votare le rappresentanti laziali bisognerà quindi digitare/scrivere il loro numero di gara.

Chiara Bordi il n. 08

Marta Valentini il n. 16

Nicole Ceretta il n. 30

È possibile votare più volte.

Le selezioni, dopo la presentazione di tutte le Miss, prevedono le seguenti fasi:

– passaggio da 33 a 15 miss

– da 15 a 10

– da 10 a 5

– da 5 a 3

– da 3 a 2

– da 2 alla vincitrice

In tutte le fasi, tranne che in quella del passaggio da 10 a 5 miss, voteranno sia il pubblico da casa che la giuria in studio. Nella selezione che riduce il numero a cinque miss voteranno soltanto i giurati, con espressione palese delle loro preferenze.

Ricordiamo i profili delle concorrenti laziali:

CHIARA BORDI N. 08

18enne di Tarquinia, capelli neri, occhi marroni, alta 175 cm, deve frequentare il 5° anno di liceo classico, pratica canottaggio e windsurf e ama suonare la chitarra. Il suo sogno è quello di diventare Miss Italia!

Chiara Bordi, ha gareggiato con una protesi alla gamba sinistra, dimostrando un grande coraggio e forza di volontà.

MARTA VALENTINI N. 16 ,

20enne di Frosinone, alta 180 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, diplomata al liceo artistico, pratica anche lei Cross Fit, ma anche fitness, ama sfilare e leggere. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice.

NICOLE CERETTA N. 30 ,

18enne romana dell’EUR, alta 177 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico, pratica tennis, judo e nuoto. I suoi hobby sono fotografare e sfilare. Il suo sogno? Affermarsi come modella.