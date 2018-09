Le date del Presepe Vivente di Tarquinia 2018

NewTuscia – TARQUINIA – Il Presepe Vivente di Tarquinia si rinnova e giunge alla 12ª edizione. La manifestazione natalizia più attesa e suggestiva della città etrusca conferma le tre rappresentazioni: quelle del 26 e 30 dicembr e e quella finale dell’Epifania con il tradizionale corteo dei re magi. «Saranno tre mesi d’intenso lavoro per l’allestimento delle scenografie e la ricerca dei figuranti. – dichiara l’organizzazione – La location deve essere ancora definita. Sono allo studio varie soluzioni. Di certo qualsiasi scelta sarà fatta, il centro storico sarà sempre regalare scorsi suggestivi e magici, ideali per vivere l’atmosfera del Natale e apprezzare la bellezza del presepe».

L’evento, come di consueto, è promosso dall’associazione Presepe Vivente di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia. Per gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina facebook e il profilo twitter.