Al via i nuovi corsi di fotografia dell’Associazione CLICK! di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Lunedi 17 Settembre alle ore 18 presso l’Associazione Culturale CLICK! si terra’ la prima lezione di prova gratuita del Corso di Fotografia di Base. L’Associazione si trova in via Garbini 106d, tel. 320 279 2669.

La scuola di Fotografia di Lietta Granato, attiva a Viterbo da 8 anni, è il giusto connubio tra la personalità verace e passionale dell’italianissima insegnante e i suoi studi accademici presso la University of Westminster di Londra, dove si e’ laureata in Fotografia.



I corsi sono divisi in diversi livelli di competenza (Corso Base, Corso Avanzato e Corso Professionale), e gli studenti vengono seguiti individualmente nei loro progressi con la macchina fotografica.

Durante le lezioni oltre ad apprendere al meglio l’utilizzo della propria macchina fotografica e lo studio delle tecniche più importanti, verranno analizzati i diversi stili fotografici e il lavoro dei grandi fotografi per imparare anche a “leggere” un’immagine e cominciare a sviluppare un proprio stile personale.

“Dopo aver lavorato come fotografa professionista per 15 anni fra Londra e l’Italia, ho iniziato a insegnare Fotografia qui a Viterbo otto anni fa” spiega Lietta Granato “l’insegnamento da tante soddisfazioni: io adoro vedere i miei allievi che crescono e diventano competenti e perche’ no? Mi superano e vanno per la loro strada raggiungendo successi sempre piu’ grandi. Tutto questo mi rende molto orgogliosa.

L’atmosfera durante i miei corsi e’ sempre allegra e serena; si creano grandi amicizie e legami che durano nel tempo. Addirittura due miei allievi si sono conosciuti durante un corso e adesso hanno messo su famiglia e sono diventati genitori di due bellissimi bambini! Non a caso

il nostro slogan e’ “Imparare, crescere, conoscersi.

Penso che le persone apprezzino il fatto di seguire un corso tenuto da una docente qualificata che insegni fotografia anche all’Universita’ (USAC a Santa Maria in Gradi a Viterbo e Istituto Internazionale Lorenzo de’ Medici a Tuscania). Insegnare in ambito universitario mi ha portato a sviluppare un linguaggio comune con gli studenti, e nel mio piccolo credo di aver imparato a comunicare con loro.”

Le lezioni saranno sia teoriche, in aula con il proiettore, che pratiche, all’aperto o in uno studio attrezzato adiacente all’aula. Gli studenti imparano a familiarizzare con tutta l’attrezzatura dello studio fotografico e con le funzioni della propria macchina digitale, che spesso sono moltissime e possono generare confusione.

Ogni corso dura tre mesi ed e’ possibile frequentare la prima lezione come prova gratuita.

Gli orari delle prime lezioni di prova gratuita sono i seguenti:

CORSO BASE: lunedi 17 ore 18-20 oppure giovedi 20 ore 20-22

CORSO AVANZATO: lunedi 17 ore 20-22

CORSO PROFESSIONALE martedi 18 ore 20-22

Associazione CLICK!

Via Garbini 106d