Agricoltura caporalato: più verifiche e rafforzamento dei centri per l’impiego, impegno delle regioni

NewTuscia – ROMA – L’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, ha partecipato al tavolo convocato dal Ministro del Lavoro alla Prefettura di Foggia per la definizione di una strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura: un problema di natura sociale ed economica da affrontare garantendo un corretto incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il ruolo attivo dei centri per l’impiego e politiche assunzionali per i lavoratori stagionali.

“Dobbiamo dare forza anche alle buone pratiche finora avviate nelle diverse regioni e portare a compimento l’attuazione della legge 199/2016 senza passi indietro. A questo riteniamo importante anche associare l’attuazione della rete agricola di qualità – è il commento dell’assessore Di Berardino, che ha aggiunto: tutto questo è possibile se si parte da un tema chiaro.

