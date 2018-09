“Rumore, sudore e vecchie cassette. Viterbo e il rock ad alto volume”, è uscito il libro di Daniele Guglielmi

NewTuscia – VITERBO – È appena uscito per la casa editrice Sette città il libro “Rumore, sudore e vecchie cassette. Viterbo e il rock ad alto volume”.

L’opera enciclopedica (202 pagine) nasce dalla competenza maniacale in materia dell’autore, Daniele Guglielmi. Appassionatissimo di musica, in particolar modo di questa frangia così estrema ma allo stesso tempo radicata sul territorio.

“Ho assemblato e catalogato materiale per tre lunghi anni – spiega Guglielmi – senza nemmeno pensare di raccoglierlo poi in un libro. Il mio intento era, ed è, quello di fornire uno strumento utile alle nuove generazioni, sovrastate dalla frenesia e dalla freddezza del web. Al contempo vorrei anche onorare tantissimi musicisti che hanno scritto una pagina importante di cultura popolare locale”.

E sono veramente tanti i musicisti inseriti nel volume: più di settanta band collocate in un gran contenitore denominato appunto “Rock ad alto volume”. Trecento volti circa, tra noti e meno noti.

Il comparto a sua volta si scinde in tre macroaree: “Duri e puri”, “Violenti, estremi e d’avanguardia”, “Alternativi, indipendenti e di frontiera”. Così Guglielmi ha pensato di raccontare quattro decadi di storia provinciale. Dai primissimi anni ’80 e fino ad oggi.

Accanto ai volti e alle storie di questi gruppi si possono trovare poi più di 100 immagini (molte inedite): foto, locandine, copertine e grafiche. Chiudono il pacchetto una prefazione fuori dalle righe firmata Carmine Quirico e una sconfinata discografia composta di cassette, cd, singoli, demo e vinili.

“Sono mesi che ho il telefono rovente – ancora l’autore – quando il libro ha cominciato a svelarsi in rete sui social è partito un tam tam mediatico incredibile. Ci sono band che si erano sciolte anni fa e si stanno rimettendo insieme. Musicisti che mi chiedono presentazioni da ogni pinzo della provincia. Non so come ma anche dall’America mi hanno contattato. Il volume ha riportato entusiasmo, spero di essere stato utile”.

“Rumore, sudore e vecchie cassette” si può trovare direttamente in casa editrice, nei locali della libreria Fernandez. A breve verrà inoltre distribuito lungo l’intero viterbese e caricato sulle principali piattaforme on-line.

Il prezzo è di 15 euro. E la sensazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di sempre è che la provincia ha a disposizione un qualcosa di interessantissimo per guardare al futuro ricordando con piacere un passato tanto vicino quanto lontano.