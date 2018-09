Ragazza Cinema Ok, sabato la tappa di Bomarzo. La finale a Cinecittà World il 29 settembre

NewTuscia – BOMARZO – Tutto pronto per la tappa di Bomarzo del concorso nazionale “Ragazza Cinema ok”, giunto quest’anno alla 32° edizione, organizzato dalla referente regionale per il Lazio Marcia Sedoc e, per la serata di domenica, dalla Ssd Bomarzo e Lillo events Associazione fajaloby Onlus di Marcia Sedoc.

In collaborazione con “Anime di carta”di Emanuela Petroni, media partner dell’evento, verranno effettuate interviste, video, foto e backstage.

Anche tante stupende ragazze della Tuscia cercheranno di sfidare Martina Pappacena, vincitrice nel 2017, per una kermesse che si preannuncia stuzzicante sia per la bellezza delle ragazze che sfileranno che per l’attento lavoro messo in campo dagli organizzatori.

La finale è prevista a Roma il 29 settembre prossimo a Cinecittà World.

A dare il proprio parere sulle miss ci sarà un’attenta giuria formata da persone provenienti dal mondo della politica, del giornalismo, dell’economia e dello spettacolo. Saranno in giuria l’On. Gilbero Casciani, il truccatore dei vip Antonio Quattromani, l’imprenditore Massimiliano Lorenzetti, l’ex miss Italia Elisabetta Viaggi, il direttore di newtuscia.it Gaetano Alaimo, l’ex top model cubana Maria Cristina Bell Garcia, la cantante ed attrice Maria Teresa Battaglia, la cantante Morena Rosini e la poliedrica artista Virginia Barrett.

Siete tutti invitati, quindi, all’appuntamento con la bellezza di sabato sera, mancare non è concesso!!!