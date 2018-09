Coordinamento Provinciale Forza Italia: “Accogliamo con rammarico la decisione della Lega di presentarsi da sola alle prossime amministrative”

NewTuscia – VITERBO – Secondo quanto appreso dai locali organi di stampa, accogliamo con rammarico le dichiarazioni del Senatore Umberto Fusco, riguardo la composizione delle liste delle prossime amministrative, nelle quali la Lega ha dichiarato di voler presentarsi da sola in ogni paese della nostra provincia. Ricordiamo che nel 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative in circa 30 paesi della provincia di Viterbo.

Nell’ultimo anno, nella nostra provincia il Centrodestra ha dato dimostrazione di forte unita e si e’ dimostrato vincente in molte occasioni e su fronti diversi, ma se questa e’ l’attuale volontà politica della Lega ne prendiamo atto e con molta serenità porremo in essere sin da subito un’importante e coinvolgente azione politica che miri ad aggregare le altre parti politiche del centrodestra ad iniziare da Fratelli D’Italia, dall’ UDC e da tutti i movimenti civici che si riconoscono nei valori del centrodestra e che hanno un peso non di poco conto nelle elezioni locali.

Secondo la nostra visione politica, il centrodestra rimane ad ogni livello, sia locale che nazionale, la migliore formula di governo e ci auguriamo comunque che laddove andremo al ballottaggio, la Lega non vorrà far mancare il proprio appoggio al nostro candidato.

COORDINAMENTO PROV.LE FORZA ITALIA DI VITERBO

Dario Bacocco