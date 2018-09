Comune di Viterbo, la mozione di Ciambella (Pd), Marini (FI), Serra (Viterbo dei cittadini) e Delle Monache (Impegno comune) sul Fondo Periferie

Al Presidente del Consiglio comunale di Viterbo

MOZIONE

Oggetto: revoca del Fondo Periferie ad opera del Governo della Repubblica Italiana in danno della Città di Viterbo

Premesso che, con l’art. 1, comma 141, legge n. 232 del 2016, il Governo Gentiloni ha previsto il completamento del finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia originariamente stabilito, dal Governo Renzi, con l’art. 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che il Senato della Repubblica ha approvato, in sede di conversione del decreto legge cd. “Milleproroghe”, un emendamento presentato dagli On. Daisy Pirovano e Massimiliano Romeo (Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione) che sospende fino al 2020 i fondi destinati a tale programma, dimostrando una completa insensibilità rispetto agli Enti locali già messi a dura prova dai continui tagli ai trasferimenti avvenuti dal 2011 ad oggi;

Considerato che il suddetto programma, è finalizzato alla realizzazione, tra l’altro, di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Considerato altresì che il congelamento dei fondi determina, per Viterbo la sospensione di investimenti pari a circa 17 milioni di Euro, a fronte di una convenzione già firmata lo scorso 23 novembre 2017 con lo Stato alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in virtù della quale l’Amministrazione comunale aveva già avviato le procedure prodromiche alla finalizzazione della progettazione delle opere;

Tenuto conto che, in data 11 settembre 2018, l’ANCI Nazionale ha incontrato i rappresentanti del Governo Giallo-Verde il quale, senza assumere alcun impegno, si è fumosamente limitato a “promettere” un possibile futuro finanziamento “sulla base di esigenze di ogni singolo Comune”, con ciò manifestando il totale disinteresse per il recupero delle periferie e, nella specie, della periferia della nostra Città;

Considerato che, in data odierna, il provvedimento legislativo sarà sottoposto alla fiducia della Camera dei Deputati e che, a stretto giro e comunque non oltre il 23 settembre 2018, la procedura di approvazione della legge dovrà necessariamente essere portata a compimento;

Considerato che la maggior parte dei livelli istituzionali si sono espressi sul tema sollecitando con atti amministrativi il Governo a ritirare il provvedimento;

Considerata altresì la necessità che anche la nostra Città faccia la sua parte e rivendichi il diritto a ricevere delle risorse che avrebbero migliorato la nostra Città, dimostrando di saper reagire davanti a scelte scellerate che saccheggiano il nostro futuro

Per quanto sopra

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta comunale, unitamente ai rappresentanti del territorio eletti in Parlamento, a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del Governo e in seno al Parlamento stesso affinché l’intervento di modifica in questione venga stralciato dal testo definitivo che sarà approvato, con conseguente ripristino dei finanziamenti previsti dal Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di Viterbo

Cons. Luisa Ciambella Capogruppo PD

Cons. Giulio Marini Capogruppo FI

Cons. Francesco Serra Capogruppo Viterbo dei Cittadini

Cons. Lina Delle Monache Capogruppo Impegno Comune